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Факти / Lifestyle

На сніданок або десерт: рецепт сирників з манкою

Сирники з манкою – популярна страва серед господинь. Рецепт сирників з манною крупою, секрети приготування тіста та практичні поради – у матеріалі Фактів ICTV.

Сирники

Сирники з манкою – це швидко, смачно та корисно. Вони урізноманітнять сніданок або стануть чудовим десертом.

Рецепт сирників з манкою не передбачає багато клопоту, а на приготування піде не більше 20 хв.

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Вам знадобляться:

  • Сир – 300г
  • Манка – 3 ст. ложки
  • Яйця – 2 шт.
  • Цукор- 1,5 ст. ложки
  • Рослинна олія – 2 ст. ложки
  • Сіль за смаком

А також борошно, щоб обвалювати сирники, і сметана, варення або мед для подавання.

Спосіб приготування:

  1. У ємності змішати сир, яйця і борошно до однорідної маси. Залишити настоюватись на 10-15 хв, щоб манка набухла.
  2. Розділити масу на рівні частини і надати їм форму.
  3. Смажити на добре розігрітій сковороді з обох боків до утворення скоринки.

Поради:

  • Для того, щоб тісто було однорідним, перетріть сир через сито та роздробіть виделкою або збийте у блендері.
  • Консистенція сирної маси повинна вийти сухою і добре тримати форму – краще поставити на деякий час в холодильник для того, щоб вона схопилася.
  • Сирники з манкою краще готувати на середньому вогні, тому що на маленькому вони вбирають більше олії.
  • Їх також можна не тільки смажити, а й запікати – вже сформовані сирники викласти на форму і відправити в духовку, розігріту до 200 °C, на 25 хв.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували добірку рецептів сирників.

Фото: Dreamstime

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