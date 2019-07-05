Сирники з манкою – популярна страва серед господинь. Рецепт сирників з манною крупою, секрети приготування тіста та практичні поради – у матеріалі Фактів ICTV.

Сирники з манкою – це швидко, смачно та корисно. Вони урізноманітнять сніданок або стануть чудовим десертом.

Рецепт сирників з манкою не передбачає багато клопоту, а на приготування піде не більше 20 хв.

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Вам знадобляться:

Сир – 300г

Манка – 3 ст. ложки

Яйця – 2 шт.

Цукор- 1,5 ст. ложки

Рослинна олія – 2 ст. ложки

Сіль за смаком

А також борошно, щоб обвалювати сирники, і сметана, варення або мед для подавання.

Спосіб приготування:

У ємності змішати сир, яйця і борошно до однорідної маси. Залишити настоюватись на 10-15 хв, щоб манка набухла. Розділити масу на рівні частини і надати їм форму. Смажити на добре розігрітій сковороді з обох боків до утворення скоринки.

Поради:

Для того, щоб тісто було однорідним, перетріть сир через сито та роздробіть виделкою або збийте у блендері.

Консистенція сирної маси повинна вийти сухою і добре тримати форму – краще поставити на деякий час в холодильник для того, щоб вона схопилася.

Сирники з манкою краще готувати на середньому вогні, тому що на маленькому вони вбирають більше олії.

Їх також можна не тільки смажити, а й запікати – вже сформовані сирники викласти на форму і відправити в духовку, розігріту до 200 °C, на 25 хв.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували добірку рецептів сирників.