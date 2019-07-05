Сирники з манкою – популярна страва серед господинь. Рецепт сирників з манною крупою, секрети приготування тіста та практичні поради – у матеріалі Фактів ICTV.
Сирники з манкою – це швидко, смачно та корисно. Вони урізноманітнять сніданок або стануть чудовим десертом.
Рецепт сирників з манкою не передбачає багато клопоту, а на приготування піде не більше 20 хв.
Читайте: Сирна запіканка з манкою і родзинками – рецепт
Вам знадобляться:
- Сир – 300г
- Манка – 3 ст. ложки
- Яйця – 2 шт.
- Цукор- 1,5 ст. ложки
- Рослинна олія – 2 ст. ложки
- Сіль за смаком
А також борошно, щоб обвалювати сирники, і сметана, варення або мед для подавання.
Спосіб приготування:
- У ємності змішати сир, яйця і борошно до однорідної маси. Залишити настоюватись на 10-15 хв, щоб манка набухла.
- Розділити масу на рівні частини і надати їм форму.
- Смажити на добре розігрітій сковороді з обох боків до утворення скоринки.
Поради:
- Для того, щоб тісто було однорідним, перетріть сир через сито та роздробіть виделкою або збийте у блендері.
- Консистенція сирної маси повинна вийти сухою і добре тримати форму – краще поставити на деякий час в холодильник для того, щоб вона схопилася.
- Сирники з манкою краще готувати на середньому вогні, тому що на маленькому вони вбирають більше олії.
- Їх також можна не тільки смажити, а й запікати – вже сформовані сирники викласти на форму і відправити в духовку, розігріту до 200 °C, на 25 хв.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували добірку рецептів сирників.