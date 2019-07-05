Пісня гурту KAZKA чи Світлани Лободи, що співають чоловіки та жінки у караоке і яким виконавцям надають перевагу. Топ-10 найкращих пісень в караоке зібрали для вас Факти ICTV.

Караоке часто стає місцем відпочинку, куди приходять випити келих вина і заспівати кілька хітів. Факти ICTV зібрали для вас кращі пісні, які найчастіше співають у караоке.

Топ-10 популярних пісень в караоке

Олег Винник – Вовчиця

Григорій Лепс – Рюмка водки на столе

Плач Єремії – Вона

Світлана Лобода – К черту любовь

KAZKA — Плакала

Філіп Кіркоров – Цвет настроения синий

Бумбокс – Вахтерам

Олег Винник – Ніно

Наталі – О Боже, какой мужчина

Жуки – Батарейка

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Влітку прихильників поспівати у караоке стає все більше, тому побачимо як зміняться пріоритети до осені.

Нагадаємо, український гурт KAZKA випустив перший сингл з нового альбому Nirvana під назвою Пісня сміливих дівчат.