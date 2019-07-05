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NASA показало весь шлях сонячного затемнення

Опубліковано фото, на якому видно весь шлях Сонця під час сонячного затемнення 2 липня.

NASA показало весь шлях сонячного затемнення

Шлях Сонця під час сонячного затемнення 2 липня опублікувало Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. Кадри були зроблені до і після загальної фази затемнення.

Читайте: Коридор затемнень у липні: небезпеки періоду, що не варто робити і хто у зоні ризику

– Знімки у цій складеній послідовності містять у собі момент, коли темна тінь Місяця падає на деякі великі телескопи планети Земля, – йдеться у повідомленні.

До речі, Факти ICTV зібрали у мережі найяскравіші кадри сонячне затемнення.

Джерело: NASA

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