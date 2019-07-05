Ритуали та замовляння на Івана Купала є невід’ємною частиною свята. Найкращі варіанти для притягування любові, здоров’я та краси розкажуть Факти ICTV.

Замовляння на Івана Купала у 2019 році, як і сотні років тому, є традицією цього містичного свята, яке відзначається щорічно з 6 на 7 липня.

Найчастіше у цей день молоді дівчата проводять різні замовляння, які стосуються любові, краси та здоров’я.

Хлопці, здебільшого, беруть участь тільки в стрибках через багаття.

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Ритуали на Івана Купала у 2019 році нічим не відрізняються від тих, які були у наших прабабусь – купальські багаття і вінки.

Факти ICTV склали список найвідоміших ритуалів і замовлянь на Івана Купала.

Замовляння на Івана Купала 2019

Замовляння на удачу

Для такого замовляння необхідне ритуальне купальське багаття. Зібравшись в хоровод, потрібно ходити навколо нього і просити вогонь принести удачу.

Рухатися треба за годинниковою стрілкою і вимовляти прохання пошепки або про себе.

Замовляння на гроші

Для цього замовляння необхідно вночі набрати в глибокий скляний посуд купальську воду і кинути туди монети. Тримати їх потрібно до ранку, а потім дістати з посуду і заховати в надійному місці.

Замовляння на здоров’я

У ніч на 7 липня вмийтеся купальською водою і виперіть в ній свій одяг.

Якщо ви хворієте на свято, тоді одягніть випрану річ і лягайте в ній спати. Це допоможе швидко одужати.

Ритуали на Івана Купала 2019

Ритуальні багаття

Розпалювання ритуальних багать відганяє нечисть.

Стрибати через багаття є головним ритуалом свята. Щоб досягти високого становища у суспільстві, необхідно, перестрибуючи через багаття, крикнути слова:

“Купальський вогонь нижче мене,

А я вище вогню. Амінь”.

Особливим ритуалом вважається спалювання одягу хворого. Люди вірять, що таке багаття забере всі хвороби.

Купання на Івана Купала

Один з основних ритуалів свята. Масові купання в цей день багаті магією, а вода набуває чарівних властивостей.

Свято необхідно провести з близькими і друзями, на березі річки або озера. Купання додасть сил і бадьорості.

Після того, як вийдете з води, не варто обтиратися рушником. Необхідно, щоб цілюща волога просочила тіло.

Ритуал на любов

Дівчина, яка бажає вічної любові зі своїм хлопцем, бере його за руку і стрибає через ритуальне багаття.

Для зміцнення результату можна скупатися разом зі своїм коханим цієї ночі.

Ритуал на привабливість

Найвідомішим ритуалом для омолодження і краси є купання в ранковій росі.

Для цього необхідно вмитися магічною росою і водою з будь-якого природного джерела. Після того, як зберете росу і воду, необхідно запалити будинку три свічки.

Вмиваючись, спочатку водою, а після – росою, необхідно вимовити такі слова:

“Як світлий образ ясного сонечка,

Як чиста вранці вода-матінка,

Так і я чиста (ім’я) образом

Поклонюся жаркому сонечку,

Вмиюся водою-матінкою”.

Вмиватися необхідно над ємністю, а після цю воду розлити на трьох перехрестях.

Ритуал для здоров’я

Найпростіший ритуал. Для нього необхідно піти і попаритися в лазні. Єдина умова, віник повинен бути зроблений з цілющих трав, зібраних напередодні ввечері.

Користуватися таким віником необхідно цілий рік, і тоді всі хвороби обійдуть стороною.

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