6 липня День поцілунків. Про виникнення цього свята та його історію – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

День поцілунків відзначають щороку 6 липня. Це неофіційне свято, яке придумали ще у XIX столітті у Великій Британії, а 20 років тому Організація Об’єднаних Націй затвердила це свято.

Вважається, що ініціатором створення Дня поцілунків став стоматолог, який таким чином хотів збільшити потік клієнтів. Однак, незалежно від того, де він виник, свято поширилося по всій земній кулі і відзначається в багатьох різних країнах.

Цілуватися не лише приємно, а ще й корисно, вчені переконують, що люди які щоранку цілують свого чоловіка або дружину, живуть довше тих, хто цього не робить.

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Найдовший поцілунок зафіксований 14 лютого 2013 року, тоді пара з Таїланду безперервно цілувалася 58 годин 35 хвилин і 58 секунд. Закоханим не можна було спати, харчувались вони за допомогою трубочок, не відволікаючись від процесу.

Ще один рекорд встановив американець Вольфрам. Він за 8 годин поцілував 8001 людину під час фестивалю 15 вересня 1990 року.

Раніше, у День поцілунків ми писали про найяскравіші та найскандальніші поцілунки зірок.