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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 6 липня

Яким буде 6 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

На сьогоднішній день не варто планувати справ, які потребуватимуть від вас прийняття важливих рішень, оскільки емоційний стан може бути напруженим.

День сприяє тому, щоб позбавлятися від непотрібного і долати перешкоди, однак подібні речі і перепони потрібно визначити заздалегідь.

Якщо ж думка про позбавлення від чогось прийшла тільки сьогодні, то краще перенести її здійснення на інший час.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 1 до 7 липня

Можна присвятити день заняттю домашніми справами, провести час в компанії близьких друзів або сім’ї.

Несприятливим сьогодні вважається надягання нового одягу, фінансові операції і початок подорожей.

До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на липень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

Джерело: Astro.Expert

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