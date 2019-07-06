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Факти / Lifestyle

Паспортний контроль в аеропорту: що перевіряють і як пройти

Для того, щоб успішно пройти паспортний контроль в аеропорту, потрібно дотримуватися кількох правил.

Паспортний контроль в аеропорту: що перевіряють і як пройти

Для проходження паспортного контролю в Європі, вам необхідно пройти до правильної стійки. Ця інформація буде доступна на табло над митними кабінками.

Далі дотримуйтесь черги, не переходьте за червону лінію і чекайте, поки вас покличуть. Підійшовши до стійки паспортного контролю, надайте співробітнику документ – закордонний паспорт. Він подивиться його, порівняє особистість з фотографією у паспорті, проведе документ через систему.

Читайте: Затримка або скасування рейсу: що робити та як отримати компенсацію

Під час паспортного контролю співробітник може поставити вам кілька стандартних запитань про мету поїздки або звідки ви приїхали. Не варто нічого приховувати, повідомляйте все так, як є.

Якщо під час паспортного контролю не виникло проблем, вас пропустять далі, до воріт вторинного огляду особистих речей.

Також пам’ятайте, що краще приїхати за 3-4 години до відправлення рейсу. Вся справа у тому, що процедура паспортного контролю може зайняти чимало часу.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як отримати біометричний закордонний паспорт.

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