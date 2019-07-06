У ніч з 6 на 7 липня українці святкують Івана Купала. Ми зробили для вас добірку найкращих привітань у листівках і картинках.

Івана Купала відзначають з 6 на 7 липня. У купальську ніч за давніми традиціями стрибають через вогнище, збирають лікарські трави, ворожать на вінках, а на світанку – купаються в річці.

Всі ці магічні дії, якщо вірити нашим предкам, приносять удачу, достаток, здоров’я і щастя.

Привітайте своїх близьких, друзів і колег з Івана Купала, і, можливо, ваші побажання теж магічним чином справдяться. Факти ICTV зібрали для вас у мережі найкращі привітання в листівках і картинках.

























































Привітання з Івана Купала у листівках і картинках / 14 фотографий

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