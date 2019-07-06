Всесвітній день поцілунку щорічно святкують 6 липня. На честь цього Факти ICTV створили тест, аби ви могли дізнатися наскільки добре цілуєтеся.
Всесвітній день поцілунку, який святкують 6 липня, зародився у Великій Британії в кінці ХІХ ст.
Це свято вважається неофіційним, хоча відзначають його із задоволенням та ентузіазмом в багатьох країнах.
Поцілунок – це прояв найвищих почуттів, засіб для подолання депресії і підвищення настрою, а також спосіб схуднути, адже 1 хв пристрасного поцілунку спалює 6,4 калорії.
Читайте: День поцілунків: історія свята
Крім того, поцілунок здатний зміцнити імунітет, зняти стрес, посилити кровообіг, поліпшити роботу серця та продовжити життя.
Однак важливим фактор є якість поцілунку. Наскільки ви добре цілуєтеся допоможе дізнатися тест від Фактів ICTV.
Раніше Факти ICTV публікували 10 цікавих і несподіваних фактів про поцілунки.