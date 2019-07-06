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Факти / Lifestyle

З язиком чи без: наскільки добре ви цілуєтеся (ТЕСТ)

Всесвітній день поцілунку щорічно святкують 6 липня. На честь цього Факти ICTV створили тест, аби ви могли дізнатися наскільки добре цілуєтеся.

З язиком чи без: наскільки добре ви цілуєтеся (ТЕСТ)

Всесвітній день поцілунку, який святкують 6 липня, зародився у Великій Британії в кінці ХІХ ст.

Це свято вважається неофіційним, хоча відзначають його із задоволенням та ентузіазмом в багатьох країнах.

Поцілунок – це прояв найвищих почуттів, засіб для подолання депресії і підвищення настрою, а також спосіб схуднути, адже 1 хв пристрасного поцілунку спалює 6,4 калорії.

Читайте: День поцілунків: історія свята

Крім того, поцілунок здатний зміцнити імунітет, зняти стрес, посилити кровообіг, поліпшити роботу серця та продовжити життя.

Однак важливим фактор є якість поцілунку. Наскільки ви добре цілуєтеся допоможе дізнатися тест від Фактів ICTV.

Раніше Факти ICTV публікували 10 цікавих і несподіваних фактів про поцілунки.

Фото: Unsplash

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