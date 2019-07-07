Ніч на Івана Купала – з 6 на 7 липня – вважається наймагічнішим часом у році. З нею пов’язано багато старовинних традицій і обрядів, що не втратили своєї актуальності й сьогодні.

Івана Купала завжди настає у ніч з 6 на 7 липня. Цього свята з нетерпінням чекають молоді дівчата – щоб поворожити на судженого.

Але в купальську ніч не тільки ворожать. З нею пов’язано багато інших традицій і обрядів, що збереглися з дохристиянських часів.

Факти ICTV пропонують згадати, що потрібно робити у ніч на Івана Купала.

Традиції та обряди на Івана Купала

Увечері 6 липня, щойно сонце сідало, молодь розпалювала багаття. Пари, тримаючись за руки, стрибали через нього. Якщо вдавалося це зробити, не рознявши рук, їм судилося бути разом, а ні – пара мала скоро розлучитися.

Дівчата плели вінки з 12 різних рослин, які пускали на воду. Якщо потоне – цього року не вийде заміж, а відплив від берега – наречений зовсім близько.

Зібрані цієї ночі лікарські трави володіли особливою цілющою силою, здатною вилікувати від багатьох захворювань. Особливим попитом користувалися деревій, звіробій та ромашка.

А дівчата збирали квіти для ворожіння – богатки. Їх клали під подушку. Якщо пуп’янок розквітнув – скоро весілля, а зів’яв – заміж цього року не вийде.

На сході сонця 7 липня треба вмитися або викупатися у річці. Наші предки вірили, що купальська вода змиє всі хвороби і зміцнить імунітет.

До речі, щоб позбутися тарганів, павуків та інших комах, потрібно окропити ранковою росою стіни, кути та підлогу в будинку.

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