Яким буде 7 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День не сприяє важливим і серйозним починанням. Краще присвятити час творчості, також добре проявляти нестандартні та креативні рішення в будь-яких питаннях.

Можуть виникати складнощі у взаєминах з партнерами, є ймовірність зациклитися на своїх відчуттях і не почути іншу точку зору. Можливі прояви екстравагантної поведінки. Активні соціальні контакти на сьогодні краще не планувати, а дати час собі для відпочинку.

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Можна займатися фізичними навантаженнями. Починати лікування сьогодні не рекомендується.

Важливо також приділити увагу сьогоднішнім витратам, покупки можуть відбуватися у великих обсягах і бездумно. Краще йти в магазин або зі списком, або з обмеженою сумою грошей.

До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на липень 2019 року для всіх знаків зодіаку.