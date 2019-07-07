Ворожіння на Івана Купала один із способів дізнатися свою долю. Коли варто це робити – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Одним з найбільш містичних свят в Україні з давніх-давен вважається Івана Купала, яке прижилося в нашій культурі ще з часів язичництва.
Читайте: Ворожіння на Івана Купала: як дізнатися свою долю
Зокрема, вважається, що в цей день можна дізнатися свою долю. В Україні заведено гадати в ніч на Івана Купала з 6 липня, після заходу, на 7 липня, до сходу Сонця. У 2019 році свято припадає в ніч з суботи на неділю. Важливо запам’ятати, що гадати варто вночі, до сходу Сонця.
Раніше Факти ICTV підібрали 5 найпоширеніших ворожінь на Івана Купала, які збереглися до наших днів.
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