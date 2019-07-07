Сьогодні, 7 липня, в Україні відзначають День Військово-морських сил Збройних сил. Факти ICTV підготували СМС-привітання та привітання у картинках.

Щороку День Військово-морських сил Збройних сил відзначається у першу неділю липня. У 2019 році цей день припав на 7 липня.

Ця дата була установлена у 2015 році згідно з указом президента України.

Привітання з професійним святом вже опублікували президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Степан Полторак та прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

– Україна пам’ятає і вітає з сьогоднішнім святом своїх героїв – військових моряків, яких незаконно утримують у полоні в Російській Федерації. У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя у протистоянні з російським агресором. Вічна їм слава! – привітав Зеленський.

Приєднався до привітань Полторак у Facebook:

– Вітаю країну з Днем Військово-Морських Сил ЗС України! Дякую військовим морякам, які безстрашно захищають інтереси України, постійно підвищуючи свою майстерність і професійність. Бажаю міцного здоров’я, щастя, добра і благополуччя!

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Подякував військовослужбовцям ВМС Гройсман:

– Військово-Морські Сили – стратегічно важливий вид Збройних Сил, служба в підрозділах якого, безумовно, є почесною справою для кожного, хто вирішив пов’язати власне життя з українським військом. Від самого початку російської агресії українські військові моряки героїчно виконують бойові завдання в територіальних водах України, а окремі підрозділи діють у приморських районах зони проведення Операції об’єднаних сил.

Факти ICTV також підготували привітання з Днем Військово-морських Сил України.

















Привітання з Днем ВМС України в СМС і картинках / 4 фотографии

***

Любі хлопці, вас вітаємо,

Звісно, щастя побажаємо,

Ви ж у нас є ось такі —

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється,

Залишайтеся такими чемними та молодими,

Гарними, уважними,

Ніжними, кмітливими,

Єдиними та неповторними!

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 7-м липня, синку милий!

До речі, Факти ICTV публікували календар свят на липень 2019.

Джерело: U.S. Embassy Kyiv Ukraine