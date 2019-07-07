Свято Івана Купала відзначають у ніч з 6 на 7 липня. Але саме святкування припадає на 7 липня. Добірку кращих фото зі свята Івана Купала – дивіться в матеріалі.

Свято Івана Купала, яке відзначають щороку 7 липня, є одним із найстаріших та найзагадковіших.

Воно багате на різні традиції та обряди.

Так, на Івана Купала стрибають через вогнище, збирають лікарські трави, плетуть і ворожать на вінках, а також купаються в річці.

Також серед молодих пар здавна існує традиція перестрибувати через багаття, щоб перевірити свої відносини на міцність.

Як українці святкують Івана Купала, яких обрядів дотримуються – Факти ICTV зібрали для вас кращі фото зі святкування.

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До слова, раніше Факти ICTV публікували кращі привітання з Івана Купала у листівках і картинках.