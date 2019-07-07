Ворожіння на Івана Купала – відмінний спосіб, щоб дізнатися свою долю. Факти ICTV підготували для вас найкращі варіанти.

Увечері 6 липня дівчини збираються разом, щоб поворожити і дізнатися свою долю – хто їх майбутній наречений і коли вийдуть заміж. Крім традиційних ворожінь на вінку на Івана Купала, є й інші способи. Факти ICTV підготували їх спеціально для вас.

Ворожіння на ромашках

Для цього гадання вам потрібно дві квітки ромашки. Одна уособлює дівчину, інша – її коханого.

Квітки потрібно взяти і акуратно покласти у воду:

якщо ромашки попливуть разом – пара буде щаслива;

якщо розійдуться – пара скоро розпадеться.

Ворожіння на коренях

Дівчата повинні бути босоніж і у білому одязі.

Для цього гадання на Івана Купала треба разом з подружками вийти на галявину. Далі кожній дівчині потрібно з коренем висмикнути якусь рослину. За її виглядом стане ясно, яким буде її суджений.

Якщо корінь довгий – хлопець буде струнким і високим, якщо короткий – невисоким і повненьким, якщо викривлений – нещирим, якщо рівний і гладкий – порядним.

Ворожіння на воску

Запаліть свічку, а коли віск почне танути, вилийте його у тазик з водою.

Якщо віск у воді прийняв обриси кільця або свічки – це до весілля, серця – до любові, зірки – до удачі, квітки – до нового залицяльника, фігури людини – до появи друга.

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Ворожіння на вогні

Крім улюблених усіма стрибків через багаття, існує ще одне ворожіння на вогні.

Щоб дізнатися відповідь на якесь питання, дівчата ставили його перед ритуальним вогнем. Потім уважно стежили за полум’ям – якщо воно рівне, спокійне і яскраве, то бажання здійсниться, якщо переривчасте, то ні.

Ворожіння на кульбабі

Для цього гадання на Івана Купала треба знайти білу кульбабу і акуратно нашептати їй про свою мрію. Потім дуньте на неї. Вдалося здути всю шапочку – мрія неодмінно здійсниться, полетіла лише половина – виповниться задумане нескоро, а якщо більша частина залишилася на місці – задумайтеся про реальність бажання.

Ворожіння на листку клена

Потрібно підійти до клена, загадати бажання і підняти з землі один з листків. Після цього підрахуйте на ньому кількість гострих куточків. Якщо парна кількість – бажання збудеться, якщо непарна – на жаль, йому не судилося здійснитися.

Ворожіння на гілках берези

Потрібно зірвати сім гілок берези і скласти їх разом. Після цього, не дивлячись, витягніть одну з них. Рівна і гладка гілка – спокійне життя, вигнута і нерівна – життя ваше буде з перешкодами.

До речі, раніше Факты ICTV писали про традиції і заборони на Івана Купала.