9 липня в Києві стартує музичний фестиваль Atlas Weekend 2019. На шестиденне свято до столиці приїдуть тисячі меломанів з усієї України.
Atlas Weekend 2019 пройде традиційно на ВДНГ з 9 по 14 липня.
На фестивалі будуть представлені різні атракціони, фуд-корт, басейн, бюті-зона, кемпінг, а також безліч сцен.
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На території буде басейн, біля якого можна позасмагати, якщо дозволить погода.
Також відпочити від активностей можна в лаундж-зонах або барах.
Організатори підготували карту Atlas Weekend 2019, яка допоможе спланувати всі дії і не блукати в пошуках потрібних локацій.
Раніше Факти ICTV публікували найповніший розклад Atlas Weekend 2019.
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