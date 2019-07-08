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Факти / Lifestyle

День сім’ї – найкращі привітання у картинках

День сім’ї в Україні щорічно святкують 8 липня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання зі святом у картинках.

День Матері 2019

В Україні є власний День сім’ї, який офіційно відзначається щороку 8 липня. Дата є сталою і незмінною, незалежно від того, на який день тижня припадає.

Указ про його святкування було підписано у 2012 році.

Цим днем ​​хочуть звернути увагу суспільства на проблеми, які існують у сім’ях, минулого року темою свята стала Сім’я та інклюзивне суспільство.

Читайте: День сім’ї – проведіть час разом!

Привітання з Днем сім’ї в картинках

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День сім’ї – найкращі привітання у картинках / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2019 рік.

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