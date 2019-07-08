День сім’ї в Україні щорічно святкують 8 липня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання зі святом у картинках.
В Україні є власний День сім’ї, який офіційно відзначається щороку 8 липня. Дата є сталою і незмінною, незалежно від того, на який день тижня припадає.
Указ про його святкування було підписано у 2012 році.
Цим днем хочуть звернути увагу суспільства на проблеми, які існують у сім’ях, минулого року темою свята стала Сім’я та інклюзивне суспільство.
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Привітання з Днем сім’ї в картинках
День сім’ї – найкращі привітання у картинках / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2019 рік.
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