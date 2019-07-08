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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 8 липня

Яким буде 8 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

День сприятливий для повернення до старих справ. Але він не підходить для нових починань.

Є висока ймовірність затягування результату, а також ризик, що не всі нюанси будуть правильно зрозумілі всіма учасниками.

Сьогодні варто присвятити час справам, пов’язаним з сім’єю, проявом турботи.

Читайте: Місячний календар на липень 2019: сприятливі дні та заборони

День сприятливий для творчих справ. Сьогодні бажано не допускати конфліктних ситуацій. Якщо вони виникнуть, то можуть затягнутися надовго.

Бажано виключити спілкування з недоброзичливцями та не брати і не давати у борг.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2019.

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