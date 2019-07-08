Гороскоп на тиждень з 8 до 14 липня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 8 до 14 липня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Ви відчуєте себе впевненіше, а це приверне до вас людей та успіх, якого ви домагаєтеся. Самореклама виявиться дуже ефективною, як і спроби обернути собі на користь чужі зусилля. Незважаючи на приплив життєвої сили, можливі спалахи ліні. Головний запобіжний захід – не сприймати все як належне і не ставати надто самовпевненими.

Гороскоп для Тельців

Наколишні високо оцінять ваш талант та особисті якості, хоча ви повинні будете самі створити для цього певні умови. Ймовірно, у вас з’явиться шанс зайняти місце керівника, коли йтиметься про співпрацю та підтримку партнера або інших союзників. Щасливий випадок або ситуація допоможе вам поліпшити своє становище в суспільстві або досягти іншого особистого успіху.

Гороскоп для Близнюків

Активізується ментальна діяльність, знаходите прості рішення складних проблем. Ваше безпосереднє оточення стає джерелом бурхливого потоку інформації. Прискорений ритм і збільшений обсяг інформації під час спілкування можуть викликати хаос, а іноді навіть агресивну атмосферу. Можливо, вам варто буде відстоювати свої ідеї або думки. Доводеться вирішувати проблеми своїх знайомих.

Гороскоп для Раків

У вас може з’явиться відчуття, що інші люди не оцінюють вас належним чином. Внаслідок чого ви досить суворо та напружено ставитеся до навколишнього світу, створюючи навколо себе бар’єр. З’являється схильність робити свою працю важчою, ніж вона є насправді, а це призводить до того, що вам складно впоратися з відповідальністю та зобов’язаннями.

Гороскоп для Левів

Висока самооцінка і сила волі спонукають вас до самовираження у найпозитивнішому розумінні. Отримана інформація і нові враження спонукають людину до творчості. Ви зможете досягти вищих рівнів уяви та оригінальності. Спілкування і поїздки в цей період тісно пов’язані з особистими цілями. Спосіб життя відповідає вашим ідеям, які ви агресивно та успішно відстоюєте.

Гороскоп для Дів

Це період душевності та спілкування з друзями. Ви здатні знайти в житті найкращі сторони. Це буде ідеальний час для кохання, шлюбу і сімейного життя, всього прекрасного та естетичного, а також для соціальної активності. Ви можете привернути увагу до своїх справ впливових людей. Від них можна чекати розуміння, допомоги та підтримки, зокрема матеріальної та фінансової.

Гороскоп для Терезів

Гарний настрій і прагнення контактів зробить цей період незабутнім. Загострюється чутливість до краси, більш виражений інтерес до протилежної статі. Поліпшуються стосунки з рідними, близькими і друзями. Ви не схильні до рішучих вчинків, а ухвалені рішення легко змінюються. Ви готові до партнерства, мирних переговорів і компромісів.

Гороскоп для Скорпіонів

Усі ваші плани і задуми палають пристрастю. Для всіх справ і занять характерна емоційність. Ви стаєте активнішими, ніж в інші періоди, проявляється агресивність, критичність, нетерпимість, примхливість, підвищена чутливість до образ. Найчастіше висловлюються гострі, саркастичні зауваження, але сила волі допоможе швидко виходити з кризових ситуацій.

Гороскоп для Стрільців

Вами керує нестримний оптимізм, тому зростає схильність до перебільшення своїх можливостей і сил. У цей час поліпшується самопочуття, що добре позначається на фізичній формі. Зростає потреба в русі, спортивних заняттях, фізичній роботі. Погано переживаються обмеження. Загострюється почуття справедливості, яке породжує бажання захистити друзів.

Гороскоп для Козерогів

Підвищена конфліктність у сім’ї та у стосунках із коханою людиною. Не варто ухвалювати важливих рішень, бо у стані невпевненості в собі можна припуститися помилки. Зведіть до мінімуму можливість особистих зіткнень, протистояння з керівництвом і владою. Громадська діяльність невдала, а пошук підтримки, заступництва і розуміння з боку впливових людей принесе засмучення і розчарування.

Гороскоп для Водоліїв

Найкраще проведення часу в цей період – це відпочинок. Знервованість, неуважність і дратівливість заважають зосередитися. У ділових питаннях – підвищена конфліктність, зіткнення через ідеї та думки, ускладненість у спілкуванні, неможливість висловити свої інтереси та погляди. Але якщо ви зможете приборкати свою гординю та самовпевненість, то знайдете багато спільного з діловими партнерами, компаньйонами та керівництвом.

Гороскоп для Риб

Збільшення життєвої сили і працездатності. Власні ідеї почнуть діяти. Громадська діяльність приносить задоволення. У цей період ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проектів, а також давно намічених планів. Зростає прагнення до лідерства, обіймання провідних посад. Допомога і підтримка приходять самі та приносить вагомі результати.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2019 для всіх знаків зодіаку.