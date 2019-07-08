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Факти / Lifestyle

Розклад на 9 липня Atlas Weekend 2019

9 липня в Києві стартує найбільший музичний фестиваль Atlas Weekend 2019.

расписание атлас викенд

Atlas Weekend 2019 стартує 9 липня з традиційного Дня української музики.

Сьогодні на фестивалі виступлять MOZGI, Настя Каменських, DZIDZIO, Павло Зібров, Alekseev, Kyivstoner і Артем Пивоваров.

Читайте: Хедлайнери Atlas Weekend 2019: топ-виконавці фестивалю

Хедлайнером першого дня стане радянська і українська співачка Софія Ротару.

Факти ICTV публікують повний розклад Atlas Weekend виступів на 9 липня.

Раніше Факти ICTV публікували найповніший розклад Atlas Weekend 2019.

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