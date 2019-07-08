Щоб максимально насолодитися відпочинком на природі, важливо правильно на нього зібратися. Навіть, якщо похід із друзями на шашлики виявився спонтанним, список корисних речей на природі допоможе зробити відпочинок комфортним і радісним.

Зрозуміло, що залежно від приводу зустрічці та компанії, ваш список необхідних речей буде відрізнятися, але деякі пункти все ж залишаться незмінними.

Що взяти з собою на природу з їжі:

питна вода та ще раз вода! Вона ніколи не буває зайвою;

сіль, спеції, соуси, оцет (до речі, корисний не тільки на кухні, а й в боротьбі з володарем при укусах комах);

зелень, овочі і фрукти, а також дрібна сира картопля, яку можна буде спекти;

хліб, масло, сир, копченості – для “розігріву” і закуски, поки готується шашлик;

соки для дітей та напої для дорослих;

якщо є спиртне, то, як правило, на “ура” йдуть соління і розсіл;

десерт, але не варто занадто захоплюватися солодким.

Беріть їжу з розрахунком на себе та на сусіда. Але при цьому пам’ятайте про те, що продукти, які швидко псуються, краще відставити в сторону – на сонці та теплому повітрі вони можуть призвести до отруєнь.

Добре, якщо у вас є сумка-холодильник, яка допоможе зберегти продукти в холоді. При бажанні подібний холодильник можна змайструвати вдома – на дно звичайної сумки укладіть пляшку з крижаною водою, а зверху – продукти.

Щоб відпочинок був максимально комфортним, вам варто взяти необхідне для цього спорядження:

палатка, навіс або тент;

столик для пікніка і складні стільці;

підстилка, килимок, каремат;

гриль і мангал, а до них шампури, сірники, запальничка, топірець, папір і, можливо, навіть дрова.

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Для приготування їжі на природі вам точно знадобиться скатертина та целофан, яким можна буде накрити продукти від сонця чи дощу. Також, варто подбати про те, у що складати м’ясо або на чому готувати салат. Для цього не забудьте:

пару ножів, консервний ключ, штопор, обробна дошка, терка;

посуд для пікніка: тарілки, склянки, ложки, вилки (до речі, в магазинах в великому асортименті продаються набори для пікніка в зручній і практичній упаковці або сумці для пікніка);

пара мисок для салатів і тарілок для нарізки;

сміттєві пакети.

Не забудьте зібрати з собою аптечку. Скуповувати піваптеки необов’язково, проте засобами для надання першої допомоги не нехтуйте. Візьміть серветки, туалетний папір, рідке мило, сонцезахисні та засоби від комах. Крім того, краще захопити з собою бинт, пластир, зеленку та перекис, активоване вугілля, знеболювальні та серцеві препарати.

В ідеалі, варто зібрати аптечку, яку ви зможете брати не тільки на природу але і в інші поїздки. У ній обов’язково повинно бути:

сухі паперові та вологі гігієнічні серветки, звичайне або рідке мило, туалетний папір;

засоби захисту від сонця і обвітрювання, а також від комах відповідно до віку відпочиваючих – для дорослих і дітей;

засоби від порізів, забитих місць, опіків: бинт, пластир, зеленка, перекис водню, а також спеціальний ранозагоювальний бальзам;

засоби від розладу шлунка, активоване вугілля;

болезаспокійливі препарати;

серцеві препарати;

антиалергічні засоби;

особисті медикаменти і засоби по догляду та гігієни.

Також не забудьте взяти на природу головний убір, сонцезахисні окуляри, теплу кофту чи куртку. Також продумайте розваги: підійде м’яч, бадмінтон, тарілка, гітара, плеєр, фотоапарат.

Нагадаємо, українці відпочиватимуть під час великодніх свят п’ять днів – з 27 квітня до 1 травня.