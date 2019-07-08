Омлет з помідорами, сільський омлет з сиром і кабачком, омлет по-молдавськи та корисний дієтичний омлет – Факти ICTV пропонують топ-4 рецепта омлетів на сніданок

Омлет по-молдавськи

Складові:

куряче яйце 8 шт.

200 мл молока

100 г шинки

2 ст. ложки рослинної олії

сіль, перець (за смаком)

петрушка 1 пучок

Приготування:

У глибоку ємність розбийте яйця, влийте молоко, посоліть і поперчіть за смаком. Тим часом розігрійте сковороду, влийте кілька ложок рослинного масла і обсмажте шинку. Готову страву поріжте на порції, викладіть на тарілки і посипте зверху дрібно порізаною зеленню.

Простий рецепт

Збийте яйця міксером. Спочатку на маленькій швидкості, потім – на максимальній. Додайте молоко, сіль, спеції. Ще раз добре збийте. Розігрійте добре сковороду. Змастіть рослинним маслом. Влийте збиту яєчну масу. Готуйте на середньому вогні 2-3 хвилини. … Готову страву подавайте з подрібненою зеленню.

Омлет з помідорами

Складові:

оливкова олія;

цибуля ріпчаста середнього розміру 1 шт;

мелений чорний перець за смаком;

базилік свіжий нарізаний 4-5 листочків;

сіль за смаком;

1 ст. л. масла вершкового;

12 шт. яєць;

1 ст. л. крем-фреш;

великі стиглі помідори 3 шт.

Приготування:

1. Обдайте помідори киплячою водою, потім холодною. Видаліть шкірку, розріжте і очистіть від серцевини. Наріжте м’якоть не дуже дрібно, цибулю і базилік дуже дрібно.

2. Розігрійте в сковороді з товстим дном 2 ст. л. оливкового масла. Покладіть цибулю і обсмажуйте на середньому вогні 5-7 хв.

3. Додайте помідори, сіль, перець і базилік. Коли зайва рідина випарується, зніміть сковороду з вогню, трохи остудіть.

4. Збийте яйця додайте вміст сковороди і крем-фреш, перемішайте. Сковороду протріть паперовими рушниками і поверніть на вогонь. Розігрійте на сильному вогні суміш 1 ст. л. оливкового масла з вершковим. Якщо вершкове масло почне пінитися, зніміть піну, щоб вона не горіла.

5. Обережно вилийте на сковороду яєчно-помідорову суміш. На сильному вогні готуйте 4-5 хвилин. Омлет не повинен бути пересмаженим, залишаючись трохи вологим зверху.

6. Розкладіть омлет по підігрітим тарілкам, збризніть оливковим маслом і подавайте.

Сільський омлет з сиром і кабачком

Складові:

кабачок 1 шт.

70 г сиру;

70 г бринзи;

петрушка 1 шт.

70 г пармезану;

яйце 4 шт;

черрі 5 шт.

2 ст.л. оливкового масла;

сіль;

Приготування:

1. Кабачок натерти на крупній тертці.

2. Весь сир і бринзу натерти на крупній тертці.

3. Петрушку крупно нарізати.

4. Кабачок з’єднати з яйцями, петрушкою і сиром (1 столові ложки сиру залишити). Посолити, поперчити, збити.

5. Розігріти в сковороді олію і викласти яєчну масу.

6. Готувати до напівготовності. Помідори розрізати на 2 або 4 частини (залежно від розміру) і викласти на омлет.

7. Посипати сиром, що залишився, накрити кришкою і готувати ще хвилини 3.

Корисний дієтичний омлет

Складові:

яйце 1 шт.

3 ст. л. молока;

3 суцвіття брокколі;

перець болгарський (зелений) 1 шт;

жменька фісташок солоних смажених;

селера листова за смаком;

1 ст. л. соєвого соусу;

1 ст. л. масла кукурудзяного;

Приготування:

1. У блендер викласти брокколі, фісташки, селеру, яйце і молоко.

2. Додати масло і соєвий соус – добре подрібнити.

3. Перець порізати кубиками, додати до маси, розмішати і викласти в порційну форму. Готувати на пару 20 хв.

4. Подавати як в гарячому, так і в охолодженому вигляді!

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