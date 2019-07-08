Основні тренди літа 2019, які потрібно знати, щоб вибирати купальник – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Модні купальники у 2019 році поділилися на п’ять категорій. Попереду три місяці насолоди і навіть якщо у вас не буде можливості вибратися на море, скупатися в місті все ж таки можна, адже ніхто не відміняв відкриті басейни, озера і річки.

Щоб обрати купальник на літо 2019, варто запам’ятати всього п’ять ключових трендів цього літа. У центрі уваги мінімалістичні монохромні моделі, спортивні купальники, сексуальні бікіні, ретро-моделі із завищеною талією і щільним ліфом, а також купальники в стилі мілітарі.

Закриті купальники – ідеальний варіант, якщо потрібно скорегувати животик і/або підкреслити ідеальну фігуру.

Якщо надягати на пляж тільки таку модель, загар буде нерівномірним, тому краще купити як мінімум два купальника – роздільний і злитий.

Мінімалістичний

Цього літа для того, щоб виділитися досить одягнути лаконічний монохромний злитий купальник, який вдало підкреслює фігуру. Найстильніші моделі виконані в тілесних відтінках, що нагадують “другу шкіру”: від топленого молока до молочного шоколаду.

















Як вибрати купальник: топ-5 трендів літа 2019 / 4 фотографии

Спортивний

Моделі купальників, що відсилають до спортивної естетики, особливо актуальні під час активного відпочинку: катання на вейкборді або водних мотоциклах, водного поло або волейболу. Вони будуть міцно триматися на тілі і не сковувати рухи.





















Як вибрати купальник: топ-5 трендів літа 2019 / 5 фотографий

Бікіні

Дівчатам, які звикли ловити промені сонця лежачи на шезлоні біля басейну, припадуть до смаку сексуальні купальники-бікіні. Така модель дозволить домогтися самого рівного шоколадного засмаги.

Ретро

Ретро-купальники родом з 1950-х цього літа зробили тріумфальне повернення. Так, за плавками з високою талією, топами балконет і бандо, які раніше носили Мерлін Монро, Грейс Келлі і Елізабет Тейлор, дуже скоро почнеться справжнє полювання.

Купальники такого фасону не тільки моделюють фігуру, а й ефектно виглядають на фото.

















Як вибрати купальник: топ-5 трендів літа 2019 / 4 фотографии

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Мілітарі

Військова тематика продовжує надихати дизайнерів в новому сезоні, діставшись до пляжних комплектів. Так, роблячи ставку на класичний силует і камуфляжний забарвлення – можна тільки виграти.









Як вибрати купальник: топ-5 трендів літа 2019 / 2 фотографии

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Фото: eres