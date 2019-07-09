9 липня на ВДНГ у Києві відкрили оновлений підземний перехід, який допоможе меломанам дістатися на Atlas Weekend 2019.

На Atlas Weekend 2019 тепер можна дістатися через оновлений підземний перехід.

Тут встановили сучасне освітлення, а стіни перетворили на арт-об’єкт.

10 днів художники, освітлювачі, маляри і асфальтувальники працювали над задумом і до відкриття Atlas Weekend запустили перехід в експлуатацію.

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До слова, протягом наступних двох років перехід з’єднають зі станцією метро Виставковий центр.

























Atlas Weekend 2019: новий перехід і Uber Shuttle / 6 фотографий

Uber Shuttle на Atlas Weekend 2019

На час проведення Atlas Weekend Uber щодня з 23.00 до 5.00 запускає спеціальну опцію Uber Shuttle by Atlas.

Місце в ньому обійдеться у 20 грн. Брендована зона посадки Uber Shuttle by Atlas знаходиметься біля головного входу на фестиваль.

Shuttle курсуватиме за такими маршрутами

Atlas Weekend – Бессарабка. Маршрут функціонуватиме 9-14 липня.

Atlas Weekend – Лівий берег (Позняки). Маршрут функціонуватиме 12-14 липня.

Раніше Факти ICTV публікували найповніший розклад Atlas Weekend 2019.