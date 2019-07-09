9 липня в Києві відбулося відкриття наймасштабнішого в Україні фестивалю Atlas Weekend 2019. Перший день музичного свята традиційно буде безкоштовним.

За два тижні до початку Atlas Weekend 2019 стало відомо, що хедлайнером першого дня стане Софія Ротару. Її виступ намічений на 22.20-23.00.

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Також сьогодні виступить Настя Каменських, MOZGI, DZIDZIO, Павло Зібров, Alekseev, Kyivstoner та інші.

Для тих, хто не може потрапити на Atlas Weekend 2019, але дуже хоче, організатори підготували онлайн-трансляцію.

Крім того, відкриття фестивалю Atlas Weekend 2019 можна буде побачити у прямому ефірі на каналі М1. Включення з ВДНГ стартують о 15.00.

Раніше Факти ICTV публікували розклад на 9 липня Atlas Weekend 2019.