Яким буде 9 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День сприяє роботі над здоров’ям. Добре займатися будь-якими фізичними навантаженнями, але обов’язково дотримуватися міри, не варто допускати сильних перевантажень і напруги. Краще займатися акуратно та до легкої втоми. Інакше активність може виходити словесно і в різкій формі.

Саме тому важливо стежити сьогодні за тим, що і як говорите. Якщо є роздратування на співрозмовника, то краще відійти у бік. Вельми продуктивному вирішенню питань сприятиме гумор і легке сприйняття ситуації.

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У другій половині дня заходи, які можуть принести і задоволення, і результат, більше знаходяться у сфері творчості, дизайну, створення затишку.

Прояв харизми і прекрасний зовнішній вигляд також можуть посприяти появі позитивної енергії.

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