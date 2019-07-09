У липні на українців чекає коридор затемнень. Чим небезпечний цей період, а також які знаки зодіаку у зоні ризику – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Коридор затемнень стартував 2 липня, у день сонячного затемнення, і закінчиться 17 липня місячним затемненням.

Як провести коридор затемнень з максимальною користю для себе і свого майбутнього – поради від астролога Марини Скаді (Marina Sokolova).

Що таке затемнення і як вони впливають на життя

Сонячні та місячні затемнення – це особливий астрологічний фактор, який може дуже сильно змінити життя. Багато астрологів називають затемнення фактором фатальності.

Вплив затемнень відчувається за два тижні до та після астрологічного явища. Під час затемнень відкривається так званий фатальний коридор на 18,5 років вперед, тому дуже важливі позитивні думки.

Зростає конфліктність

Дуже важливо у період сонячного затемнення, яке відбудеться 2 липня, зберігати спокій, адже зростає кількість конфліктів, сварок. Підвищується у цей час смертність людей, збільшується злочинність можливі різні катаклізми, ДТП і авіакатастрофи.

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Розриви стосунків і фінансові труднощі

У період місячного затемнення 17 липня можливі серйозні потрясіння, як на особистому рівні, так і на соціальному. В один момент можуть обірватися стосунки або виникнути труднощі з грошима. Краще зараз уникати імпульсивних дій.

Загострюються проблеми зі здоров’ям

Під час сонячного затемнення можливі головні болі, скачки тиску, серцеві болі, загострення хронічних захворювань.

Коридор затемнень

Це час між датами двох затемнень, коли вони знаходяться у безпосередній тимчасовій близькості одна від одної. У даному випадку цей час розпочинається 2 липня, в день сонячного затемнення, а закінчується цей складний і особливий період 17 липня, у день місячного затемнення.

Часовий відрізок між затемненнями – коридор затемнень і самі затемнення, закладають програму розвитку на наступні місяці і навіть роки. Бажано у цей період позбутися від усього, що вам заважає. Події, які відбуваються у цей час, можуть вплинути на наступні 18,5 років життя.

Ключове значення матиме ставлення до подій. Негативне мислення погіршить стан справ, а позитивне навпаки надасть нові можливості.

Що не варто робити

Різко зростає кількість юридичних суперечок і відкритих конфліктів, тому не рекомендується у цей час приймати доленосні рішення. Не варто у цей період організовувати переїзд, укладати шлюб, змінювати роботу і починати бізнес.

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Особлива дата

9 липня (середня точка між затемненнями) має особливе значення. Саме у цей день ви можете дозволити собі зробити те, що, на вашу думку, у вас ніколи і ні за що не вийде. Серединна точка заряджає енергією тільки найнеймовірніші події, вона негативно відбивається на запланованому, передбачуваному і перевіреному.

9 липня варто бути готовими до найнесподіваніших подарунків долі. Однак пам’ятайте, що цей день приховує у собі і небезпеку. У цей час відчувається відсутність контролю, багато що може видаватися не таким, як насправді.

Головна астрологічна рекомендація на 9 липня – не починати важливі справи і не приймати серйозних рішень. Краще не планувати авіаперельоти і поїздки – це час плутанини, безладу і хаосу.

Краще зосередитися і зануритися у себе, спробуйте техніки медитації або йоги.

Хто в небезпеці

Всю негативну силу коридору затемнень відчують Рак, Козеріг, Лев і Терези. Тому людям, народженим під цими астрологічними сузір’ями, варто бути особливо обережними та уважними.

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