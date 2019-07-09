Які б’юті процедури бажано робити в липні і в які саме дні – читайте в місячному календарі Фактів ICTV.

Згідно з місячним календарем на липень 2019 року, в цьому місяці варто утриматися від експериментів із зовнішністю.

Крім того, 2 липня нас чекає повне сонячне затемнення, а 17 липня – часткове місячне затемнення. Ці складні періоди ознаменуються конфліктністю. До слова, Факти ICTV писали, що під час коридору затемнень у липні українці зможуть спостерігати попільний Місяць.

Процедури зі зволоження та живлення обличчя краще робити на на місяць, що зростає: 3 – 16 липня. В інші дні можна запланувати пілінг, освітлення пігментації, дренажний масаж від набряклості або глибоке очищення обличчя.

Стосовно філерів і ботокса, то для цього підійде 5 або 6 липня.

З 3 до 28 липня можна сміливо проводити лімфодренажні процедури для тіла.

Для епіляції та шугарінга підійдуть дати: 15-16 і 23-24 липня, а ось лазерну епіляцію можна робити весь місяць.

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Любителям спа та саун варто відвідати ці місця з 3 до 27 липня.

Також Тельцям, Дівам і Козерогам рекомендується вживати більше фруктів і зелених овочів.

Тим, хто зважився на кардинальні зміни у зовнішності за допомогою пластичної хірургії, потрібно пам’ятати – операції краще планувати на місяць, що спадає. Також варто уникати затемнень, повного місяця та молодика.

Волосся краще підстригати 6 або 15 липня, а ось фарбувати – 4, 6, 15 липня. Стосовно процедур з догляду за шкірою голови – варто звернути увагу на дати з 3 до 16 липня.

Лікування нігтів заплануйте з 3 до 27 липня. Загалом сприятливі дні для догляду за руками: 1, 6, 9, 11, 14-15, 20, 22, 28-30 липня.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2019 для всіх знаків зодіаку.

Источник: Vogue