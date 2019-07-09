Де відпочити у Франції на морі, вартість проживання та ціни на авіаквитки – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Франція – доволі популярна країна для відпочинку влітку. Завдяки її протяжності, відпочинок на морі можливий відразу і на березі Середземного моря, і на узбережжі Атлантичного океану.

Найпопулярнішим серед туристів є відпочинок на Лазуровому березі, або як його ще називають – Французькій Рив’єрі.

Такому ажіотажу з боку туристів Лазуровий берег зобов’язаний приємному м’якому клімату. Середня температура повітря у теплу пору року становить +29°С, температура води стартує від +21°С.

Місяць Температура повітря (вдень) Температура повітря (вночі) Температура води Червень +25°С +17°С +21°С Липень +28°С +19°С +24°С Серпень +29°С +20°С +25°С

Тож на які курорти варто поїхати та скільки грошей на це піде – читайте далі.

Канни

Своєю популярністю і досить високими цінами це місто зобов’язане в основному щорічному кінофестивалю.

















Море у Франції: курорти, ціни, переваги / 4 фотографии

Улюблене місце прогулянок жителів і гостей Канн – набережна Круазет.

Туристам рекомендують відвідати місцеву визначну пам’ятку – форт на острові Сент-Оноре – місце ув’язнення Залізної маски. Зараз у стінах колишньої в’язниці обладнаний музей моря та центр дайвінгу.

Вартість проживання: від 16 тис. грн.

Ціна вказана за 5 ночей в серпні на двох.

Переліт: 5 550 грн.

Ціна вказана за рейс Київ-Ніцца-Київ у серпні за одну людину.

З Ніцци до Канн можна дібратися потягом від €5,5 або автобусом з аеропорту за €7,7.

Також будьте готові, що загалом відпочинок вийде не дешевим.

Ніцца

Ніццу вважають столицею Лазурового берега та її найпопулярнішим курортом.

















Море у Франції: курорти, ціни, переваги / 4 фотографии

Найбільше місто Французької Рив’єри щодня живе святом. Взимку тут стартує карнавал квітів і кінофестиваль. Влітку Ніцца перетворюється на столицю світового джазу, що збирає найталановитіших музикантів.

Ніцца – улюблене місто відпочинку для мільйонерів, які цінують комфорт та спокій. Умови проживання тут на найвищому рівні, але й ціна відповідна.

Вартість проживання: від 11 тис. грн.

Ціна вказана за двох осіб в серпні на п’ять днів.

Переліт: 5 500 грн.

Ціна вказана за квиток у дві сторони за одну людину.

Сен-Тропе

















Море у Франції: курорти, ціни, переваги / 4 фотографии

Сен-Тропе – найкраще місце саме для пляжного та водного відпочинку. Тут чудові м’які піщані пляжі, а також розкішні яхти.

Завдяки своїм мальовничим пейзажам Сен-Тропе користується неабиякою популярністю серед кінематографістів.

Вартість проживання: 36 тис. грн.

Ціна вказана за п’ять ночей у серпні на двох.

Переліт: 5 550 грн.

Ціна вказана за рейс Київ-Ніцца-Київ для однієї людини.

З аеропорту до міста можна дістатися автобусом за €1,5.

Антіб

Антіб часто називають містом п’яти портів, центром світового яхтингу, адже тут проходять найпрестижніші виставки яхт і вітрильників.













Море у Франції: курорти, ціни, переваги / 3 фотографии

Цей курорт підійде для тих, хто цікавиться французькою історією та культурою, джазом та прогулянками морським узбережжям.

Антіб розташований між Ніццою та Каннами, тому, за бажанням, можна навідатись ще й туди.

Вартість проживання: від 17 тис. грн.

Ціна вказана за двох людей у серпні на 5 ночей.

Переліт: 5 550 грн.

Ціна вказана за рейс Київ-Ніцца-Київ у серпні на одну людину.

З аеропорту до Антіба можна дістатися на автобусі за €1,5.

Франція – це ідеальне місце для літньої відпустки, яке поєднало усе необхідне: комфорт, лазурове море, якісний сервіс та вишукані ресторани.

Тож якщо ви віддаєте перевагу такому відпочинку, Франція – це саме те, що потрібно.

Нагадаємо, Факти ICTV також писали про відпочинок в Італії.

Фото: TripMyDream