Де відпочити у Франції на морі, вартість проживання та ціни на авіаквитки – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Франція – доволі популярна країна для відпочинку влітку. Завдяки її протяжності, відпочинок на морі можливий відразу і на березі Середземного моря, і на узбережжі Атлантичного океану.
Найпопулярнішим серед туристів є відпочинок на Лазуровому березі, або як його ще називають – Французькій Рив’єрі.
Такому ажіотажу з боку туристів Лазуровий берег зобов’язаний приємному м’якому клімату. Середня температура повітря у теплу пору року становить +29°С, температура води стартує від +21°С.
|Місяць
|Температура повітря (вдень)
|Температура повітря (вночі)
|Температура води
|Червень
|+25°С
|+17°С
|+21°С
|Липень
|+28°С
|+19°С
|+24°С
|Серпень
|+29°С
|+20°С
|+25°С
Тож на які курорти варто поїхати та скільки грошей на це піде – читайте далі.
Канни
Своєю популярністю і досить високими цінами це місто зобов’язане в основному щорічному кінофестивалю.
Улюблене місце прогулянок жителів і гостей Канн – набережна Круазет.
Туристам рекомендують відвідати місцеву визначну пам’ятку – форт на острові Сент-Оноре – місце ув’язнення Залізної маски. Зараз у стінах колишньої в’язниці обладнаний музей моря та центр дайвінгу.
Вартість проживання: від 16 тис. грн.
Ціна вказана за 5 ночей в серпні на двох.
Переліт: 5 550 грн.
Ціна вказана за рейс Київ-Ніцца-Київ у серпні за одну людину.
З Ніцци до Канн можна дібратися потягом від €5,5 або автобусом з аеропорту за €7,7.
Також будьте готові, що загалом відпочинок вийде не дешевим.
Ніцца
Ніццу вважають столицею Лазурового берега та її найпопулярнішим курортом.
Найбільше місто Французької Рив’єри щодня живе святом. Взимку тут стартує карнавал квітів і кінофестиваль. Влітку Ніцца перетворюється на столицю світового джазу, що збирає найталановитіших музикантів.
Ніцца – улюблене місто відпочинку для мільйонерів, які цінують комфорт та спокій. Умови проживання тут на найвищому рівні, але й ціна відповідна.
Вартість проживання: від 11 тис. грн.
Ціна вказана за двох осіб в серпні на п’ять днів.
Переліт: 5 500 грн.
Ціна вказана за квиток у дві сторони за одну людину.
Сен-Тропе
Сен-Тропе – найкраще місце саме для пляжного та водного відпочинку. Тут чудові м’які піщані пляжі, а також розкішні яхти.
Завдяки своїм мальовничим пейзажам Сен-Тропе користується неабиякою популярністю серед кінематографістів.
Вартість проживання: 36 тис. грн.
Ціна вказана за п’ять ночей у серпні на двох.
Переліт: 5 550 грн.
Ціна вказана за рейс Київ-Ніцца-Київ для однієї людини.
З аеропорту до міста можна дістатися автобусом за €1,5.
Антіб
Антіб часто називають містом п’яти портів, центром світового яхтингу, адже тут проходять найпрестижніші виставки яхт і вітрильників.
Цей курорт підійде для тих, хто цікавиться французькою історією та культурою, джазом та прогулянками морським узбережжям.
Антіб розташований між Ніццою та Каннами, тому, за бажанням, можна навідатись ще й туди.
Вартість проживання: від 17 тис. грн.
Ціна вказана за двох людей у серпні на 5 ночей.
Переліт: 5 550 грн.
Ціна вказана за рейс Київ-Ніцца-Київ у серпні на одну людину.
З аеропорту до Антіба можна дістатися на автобусі за €1,5.
Франція – це ідеальне місце для літньої відпустки, яке поєднало усе необхідне: комфорт, лазурове море, якісний сервіс та вишукані ресторани.
Тож якщо ви віддаєте перевагу такому відпочинку, Франція – це саме те, що потрібно.
Нагадаємо, Факти ICTV також писали про відпочинок в Італії.
Фото: TripMyDream