Що таке літня депресія, причини і симптоми, а також як боротися з розладом – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Ми звикли, що депресія – це осіннє явище. Тут все зрозуміло, дні стають коротшими, сонця менше, а затяжні дощі змушують відмовитися від улюблених прогулянок – як тут не засумувати. Але нещодавно вчені заговорили про літню депресію. Запевняють, що таке явище зустрічається досить рідко – всього у 10% випадках – але якщо вже зачіпило вас, то ігнорувати не варто.

Факти ICTV вирішили розібратися у цьому питанні і розпитали про літню депресію психотерапевта Анну Панченко та психолога Віру Романову.

Що таке літня депресія

Літній розлад відкрив 35 років тому доктор і вчений Норман Е. Розенталь.

Найчастіше депресією у спекотну пору року страждають люди, що проживають ближче до екватора. Психотерапевт, доцент медицини у клініці Клівленда Скотт Бі назвав кілька симптомів літнього розладу:

дратівливість;

хвилювання;

проблеми зі сном.

Зазвичай перші симптоми літньої депресії у людей виникають ще у березні.

Хто у зоні ризику

В основному літньою депресією страждають люди віком від 18 до 30 років.

Причини літньої депресії

Психотерапевт Анна Панченко впевнене, що причин для депресії багато і з літньою порою це безпосередньо не пов’язано. Стосується це скоріше внутрішнього стану людини, коли вона не задоволена собою або своїм життям.

– Такого поняття, як літня депресія, у принципі немає, принаймні, я про нього не чула. Однак влітку вона також може виникати, – каже психолог.

Причин тому досить – пляжний сезон почався, а фігура далека від ідеалу або ні з ким поїхати на море і виникає почуття самотності. І це при тому, що влітку загострюється чуттєвість.

– Літо – час коли чуттєвість підвищується у кожного: запахи відчуваються гостріше, тіла стають відкритішими, багато смакових відчуттів. І спека, спека, яка сама по собі дає нам відчуття чогось надприродного і в організмі, і у зовнішньому світі, – розповідає психолог Віра Романова.

Ще одна поширена причина – не виходить проводити літо так, як хочеться: мрії про море розбиваються об офісну рутину.

Викликати депресивний стан можуть і нереалізовані весняні плани.

– Багато хто з приходом весни чекали на нові стосунки, кохання, проекти, на якісь грандіозні оновлення. Але весна закінчилася і багато чого не сталося або трапилося, але абсолютно не так як мріялося, хотілося, уявлялося. Ось ця розбіжність очікування і реальності може дати старт психологічному розладу, – каже Віра Романова.

Все це є певним тригером (провокатором) депресії.

Сезонні розлади

На психологічний стан може впливати пора року. Експерти навіть придумали цьому явищу назву – сезонний афективний розлад. У цьому випадку депресія обумовлена ​​патологічними процесами в організмі, а саме нестачею вітаміну D, який впливає на гарний настрій. Підтвердженням цьому слугує статистика суїцидів – у країнах, де мало сонця самогубств більше, ніж у спекотних куточках планети.

А восени, коли весь час темно, похмуро у нас виробляється багато мелатоніну – цей гормон впливає на сон. Як наслідок сонний настрій, важко прокидатися вранці.

– Тому влітку зазвичай немає схильності до депресії. Якщо вже й говорити про вплив пори року на розлад, то це швидше стосується зимового періоду, – розповідає психолог.

Як розпізнати депресію

Депресія – це падіння настрою, тривала апатія, яка виникає у результаті пасивного переживання проблемної ситуації.

– Коли людина відчуває, що щось йде не так, але не має сили це змінити. Часто у таких людей очікування і реальність розходяться, – говорить Анна Панченко.

Розпізнати депресію допоможуть насамперед її симптоми, серед яких – поганий сон, порушення апетиту, відсутність настрою, апатія. Далі розглянемо кожен з них детальніше.

Поганий сон

Люди у депресії погано сплять, уривками – дві години вночі, дві вдень, також їх турбують нічні кошмари. Можуть прокидатися у третій-четвертій годині ранку: це свідчить про підвищений рівень адреналіну через переживання стресової ситуації.

– Часто можна спостерігати таку ситуацію: вже давно за північ, людині завтра рано вставати на роботу, але вона не лягає, продовжує дивитися телевізор. Думає подивлюся я ще одну серію, потім ще одну. У психотерапії такий стан характеризується, як депресивний – людина не хоче, щоб наставав наступний день і тому відтягує момент сну, – запевняє експерт.

Також при депресії можливий і зворотній стан – людина впадає у сплячку.

Порушення апетиту

Може не їсти, може переїдати.

Поганий настрій

Але, мабуть, головною ознакою психічного розладу є тривала відсутність настрою.

Важливо! Симптомом депресії може вважатися тільки затяжний поганий настрій, коли ви знаходитеся у цьому стані мінімум тиждень.

– Людину взагалі нічого не радує. Ці люди намагаються себе якось розважити, щось купити, але їм це не допомагає. Купують смачний торт, з’їдають і їх це не радує, купують красиву косметику, теж не радіють. Це може тривати місяцями і навіть роками, – запевняє Анна Панченко.

Відсутність енергії

Депресія паралізує, зупиняє!

Людям у депресії важко встати з дивана, їм насилу вдаються елементарні дії.

Втома – не депресія

Часто люди можуть прийняти звичайну втому за депресію.

Чому це не одне і теж? Людина відпочине і знову відчує себе добре, а при депресії вона і так на дивані лежить, нічого не робить.

Звичайно, втома може розкрутитися у депресію, але це не означає, що ви перебуваєте у цьому стані.

– Втомлена людина думає, “я втомилася” і її починають відвідувати думки “я завжди так буду бігати …”. Все це розкручується у депресивний стан, – стверджує психолог.

Як вийти з літньої депресії

Якщо депресія накрила вас в один з найрайдужніших періодів року, то не зайвим буде підтримати свій фізіологічний стан спеціальними препаратами. Попийте Магній В6, В3, якісь мультивітамінні комплекси.

Медики також рекомендують:

приймати холодні ванни і душ,

вмикати кондиціонер,

більше часу перебувати у приміщенні,

носити темні окуляри на вулиці,

закривати штори вдень.

Але все це лише прибирає симптоми. Повністю побороти депресію можна лише усвідомивши її причину. Спробуйте розібратися у собі, зрозуміти, що саме вас не влаштовує. Адже не дарма кажуть, що усвідомлення проблеми – половина успіху.

– Сядьте і запитайте себе, що зі мною зараз відбувається, що я відчуваю, про що я думаю більше часу, яка думка мене турбує. Може, наприклад, у вашій голові звучить такий меседж: “Я невдаха і моє життя закінчене, нічого не вийде”, – розповідає Анна Панченко.

Після цього варто розділити факт від ілюзії. Запитайте себе: сто відсотків, що ви нічого не досягнете – це вам хтось сказав чи це ілюзія, ви собі так нафантазували. Це хороша техніка самодопомоги, адже часто людина переживає через те, що ще не відбулося.

Після самоаналізу варто зайняти активну позицію і почати щось з цією проблемою робити. Перестати відчувати себе безсило перед долею. Запитати, що я можу зробити?

– Коли людина бере відповідальність за своє життя, займає активну позицію до проблеми, то депресія зазвичай не виникає або дуже швидко проходить, – радить експерт.

Не варто також при депресії обмежувати соціальні зв’язки. Не залишайтеся на самоті.

– Коли людина розуміє, що вона не одна, це дуже сильно допомагає. Поки ви відчуває, що комусь потрібні, ви живете. Багато хто хоче у відпустку піти, взагалі залягти на дно, ні з ким не зустрічатися. Бажано цього не робити, – рекомендує Анна Панченко.

Але не завжди можна побороти депресію самостійно. Іноді варто звернутися до фахівця, який допоможе вам вийти з цього стану з мінімальними втратами. Не потрібно цього боятися чи соромитися – у XXI столітті це нормальна практика.

І пам’ятайте, не важливо літня це депресія, осіння або вона взагалі не пов’язана з сезоном, вийти з неї можна завдяки активній життєвій позиції. Дійте, будьте на гребені життя – і ваш настрій буде завжди сонячним, а життя яскравим!

Ангеліна Малиновська