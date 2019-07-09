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Факти / Lifestyle

Розклад на 10 липня Atlas Weekend 2019

У Києві стартував Atlas Weekend 2019. Розклад другого дня фестивалю публікують Факти ICTV.

Розклад на 10 липня Atlas Weekend 2019

Atlas Weekend 2019 триває і хедлайнером другого дня фестивалю стане група Black Eyed Peas.

Також 10 липня на Atlas Weekend виступлять Little Big, Tom Odell, ATB, Latexfauna, 5’nizza та інші.

Читайте: Хедлайнеры Atlas Weekend 2019: топ-исполнители фестиваля

Факти ICTV публікують повний розклад виступів Atlas Weekend на 10 липня.

Раніше Факти ICTV публікували найповніший розклад Atlas Weekend 2019.

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