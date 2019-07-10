З 2020 року Франція запровадить екологічний податок на авіаквитки в розмірі від €1,5 до €18.

Міністр транспорту Франції Елізабет Борн заявила про запровадження екологічного податку з 2020 року на всіх авіарейсах, що вилітають з території країни.

За її словами, розмір податку на авіаквитки коливатимется від €1,5 до €18.

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Зокрема, пасажири додатково платитимуть €1,5 за квитки на внутрішніх або внутрішньоєвропейських рейсах у економ-класі та €9 – у бізнес-класі.

Екоподаток на рейси за межі ЄС в економ-класі складе €3, у бізнес-класі – €18.

Борн розраховує, що такий податок допоможе залучити €182 млн на розвиток транспортної інфраструктури Франції.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp відкрила рейс до Парижа, 12 червня стартував рейс Київ – Ніцца.