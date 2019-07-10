10 липня на ВДНГ проходить другий день музичного фестивалю Atlas Weekend 2019. Хто виступав і дарував емоції публіці – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

10 липня на Atlas Weekend 2019 виступили Tom Odell, Little Big, Netta, Melovin, Latexfauna, 5’nizza і багато інших популярних виконавців.

Хедлайнером другого дня фестивалю став американський хіп-хоп гурт Black Eyed Peas.

О 17.45 київський дрім-поп гурт Latexfauna почав активно розігрівати публіку на West Stage. Хлопці виступили як завжди відмінно, про що говорить пристойна юрба під сценою в будній день і ще й у робочий час.

Паралельно на головній сцені запалювали учасники Євробачення – Melovin і Netta.

Читайте: Розклад на 11 липня Atlas Weekend 2019

О 21.00 на сцену вийшов довгоочікуваний Tom Odell і поділився з шанувальниками своїм драйвом. На Atlas Weekend співака чекали вже давно. Минулого року британець скасував свій виступ, але обіцяв повернутися.

Tom Odell дотримав слова і через рік порадував відданих фанатів своєю неймовірною музикою і харизмою.

Близько 18.30 організатори повідомили про затримку таймінгу на головній сцені. У зв’язку з цим виступи Little Big і Black Eyed Peas повинні були зміститися на годину.

О 20.30 російські панк-рейвери Little Big увірвалися на сцену і це було щось. Божевільні танці, підспівування пісень і нестримний слем.

Музиканти не вперше в Києві і традиційно збирають повні зали. Atlas Weekend 2019 не став винятком.

Меломани називають виступ “найбезбашенішим” на фестивалі і ми не можемо з цим не погодитися.

Фестивальники публікують фото і відео з другого дня Atlas Weekend 2019 і діляться своїми емоціями.

До слова, на ВДНГ зберігається проблема з транспортом, яка створює незручності. Вартість таксі, як і вчора, залишає бажати кращого. Водії всіх служб підняли тариф у два рази.

Виїхати з ВДНГ на Мінський масив коштуватиме від 240 грн, на Березняки – від 160 грн, Борщагівка – від 200 грн.

Найбільше пощастило жителям Позняків і центру Києва. Uber Shuttle за попереднім бронюванням довезе до будинку за 20 грн.

Раніше Факти ICTV публікували найповніший розклад Atlas Weekend 2019.