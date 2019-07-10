Які фільми вийдуть влітку 2019 року і що варто переглянути, читайте добірку в матеріалі Фактів ICTV.

Влітку збільшується кількість сеансів у кінотеотрах, а ночі стають теплим та приємними. Ми підготували для вас список усіх прем’єр фільмів, які вийдуть у прокат влітку 2019 року.

Кінопрем’єри червня

6 червня

Люди Ікс: Темний фенікс – бойовик, пригоди, фантастика – США, режисер: Саймон Кінберг;

Рокетмен – біографія, драма, музика, мюзикл, фентезі – Велика Британія, США, режисер: Декстер Флетчер;

Віта і Вірджинія – біографія, драма, мелодрама – Ірландія, Велика Британія, режисер: Чанія Баттон;

Біллі Кід – вестерн, пригоди – США, режисер: Вінсент Д’Онофріо;

Кунг-фу воїн – мультфільм, пригоди, фентезі – Китай, режисер: Цзоу И;

Принцеса Еммі – мультфільм, сімейний – Німеччина, Бельгія, Велика Британія, режисер: Піт де Риккер;

13 червня

Подорож хорошого пса – драма, комедія, пригоди, сімейний, фентезі – Китай, Індія, Гонконг, США, режисер: Гейл Манкусо;

Люди в чорному: Інтернешнл – бойовик, комедія, фантастика – США, режисер: Ф. Гері Грей;

Доміно – кримінал, трилер – Данія, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, режисер: Брайан Де Пальма;

Корупціонер – кримінал, трилер – Велика Британія, режисер: Рон Скальпелло;

20 червня

Дитячі ігри – жахи – Франція, США, режисер: Ларс Клевберг;

Дитя робота – трилер, фантастика – Австралія, режисер: Грант Спьютор;

Ма – жахи, трилер – США, режисер: Тейт Тейлор;

За мрією – драма, музика – США, Велика Британія, режисер: Макс Мінгелла;

Французький жиголо – комедія – Франція, режисер: Олів’є Бару;

Поклик вовка – бойовик, драма – Франція, режисер: Абель Ланзак;

Історія іграшок 4 – комедія, мультфільм, пригоди, сімейний, фентезі – США, режисер: Джош Кулі;

20 червня

Анабель 3 – детектив, жахи, трилер – США, режисер: Гарі Доберман;

Божевільна парочка – комедія, мелодрама – США, режисер: Джонатан Лівайн;

Казанова. Останнє кохання – історія, мелодрама – Франція, режисер: Бенуа Жако;

Клуб анонімних кілерів – бойовик, детектив, кримінал, трилер – Велика Британія, режисер: Мартін Овен;

Обіцянка на світанку – біографія, драма, мелодрама – Франція, Бельгія, режисер: Єрік Барбє;

Вчора – комедія, мелодрама – Велика Британія, режисер: Денні Бойл

Кінопрем’єри липня

4 липня

Людина-павук: Далеко від дому – бойовик, комедія, пригоди, фантастика – США, режисер: Джонатан Уоттс;

Ману – комедія, мультфільм, пригоди – Німеччина, режисери: Кристиан Хаас, Андреа Блок;

Ізоляція – бойовик, детектив, жахи, кримінал, трилер – Німеччина, режисер: Крістіан Алверт;

Ібіца – комедія – Франція, режисер: Арно Лемор;

11 липня

Хижаки – жахи – США, режисер: Александр Ажа;

Водій для копа – бойовик, комедія – США, режисер: Майкл Даус;

Пригоди маленького Ремі – драма, комедія – Франція, режисер: Антуан Блосьє;

Зоопарк – військовий, історія, сімейний – Ірландія, Велика Британія, режисер: Колин Маківор;

21 міст – драма, кримінал, трилер – США, режисер: Брайан Кірк;

Фіш і Чіп: капосні друзі – мультфільм – Канада, режисер: Дэн Креч;

18 липня

Сонцестояння – детектив, драма, жахи, трилер – США, режисер: Арі Астер;

Анна – бойовик, для дорослих, трилер – Франція, режисер: Люк Бессон;

Біль та слава – драма – Іспанія, режисер: Педро Альмодовар;

Падіння американської імперії – комедія – Канада, режисер: Дені Аркан;

Король Лев – драма, мультфільм, мюзикл, пригоди, сімейний – США, режисер: Джон Фавро;

25 липня

Крок уперед: Рік танців – мелодрама, мюзикл – Китай, режисер: Рон Юан;

Сонце також зірка – драма, мелодрама – США, режисер: Рі Руссо-Янг;

Мій друг робот – драма, комедія, пригоди – Німеччина, Бельгія, режисер: Вольфганг Гроос

Кінопрем’єри серпня

1 серпня Форсаж: Гоббс та Шоу – бойовик, пригоди – США, режисер: Девід Літч;

8 серпня

Пісня диявола – детектив, драма – Ірландія, Велика Британія, режисер: Лайам Гэвин;

Королеви криміналу – бойовик, драма, кримінал – США, режисер: Андреа Берлофф;

Артеміс Фаул – сімейний, фантастика, фентезі – США, режисер: Кеннет Брана;

Рятувальники – мультфільм, пригоди – Китай, режисери: Шэнь Юй, Хуан Ян;

Одного разу в Голлівуді – драма, комедія – США, Велика Британія, режисер: Квентін Тарантіно;

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15 серпня

Дора і Загублене місто – пригоди, сімейний – Австралія, США, режисер: Джеймс Бобін;

Хороші хлопці – комедія – США, режисер: Джин Ступницки;

3 секунди – драма, кримінал – Велика Британія, режисер: Андреа Ді Стефано;

22 серпня

Падіння янгола – бойовик, драма, трилер – США, режисер: Рік Роман Во;

Angry Birds у кіно 2 – комедія, мультфільм – Фінляндія, США, режисер: Туроп Ван Орман;

UglyDolls. Ляльки з характером – мультфільм, фентезі – Китай, Канада, режисер: Келлі Есбері;

Поліна і таємниця кіностудії – пригоди, фентезі – Україна, Бельгія, Франція, режисер: Оліас Барко;

29 серпня

Шпигуни під прикриттям – мультфільм, фантастика – США, режисери: Нік Бруно, Трой Квон;

Мій янгол – драма, трилер – США, режисер: Ким Фаррант.

Нагадаємо, Факти ICTV пишуть рецензії на популярні кінопрем’єри.