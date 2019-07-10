MacBook Pro від Apple в оновленій версії матиме 13-дюймовий екран і сенсорну панель Touch Bar навіть у початковій комплектації.

Компанія Apple оновила модельний ряд ноутбуків MacBook Pro і MacBook Air.

Головними змінами в MacBook Pro стануть багатофункціональна сенсорна панель Touch Bar і збільшений до 13 дюймів екран.

Технологія Touch Bar буде доступна навіть у початковій комплектації. Новинка підтримуватиме технологію точної передачі кольору True Tone і отримає вдвічі потужніший процесор.

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MacBook: Apple представила оновлені моделі / 2 фотографии

Також Apple анонсувала вихід нової системи macOS під назвою Catalina. Вона вийде восени 2019 року і буде оснащена функцією Sidecar, що дозволяє використовувати iPad як другий монітор для комп’ютерів Apple.

Раніше Факти ICTV писали, що компанія Apple у вересні 2019 року презентує iPhone 11.

Джерело: Apple