Вчені хочуть використовувати 3D-принтер для того, щоб лікувати травми і переломи астронавтів, які відправляться на Марс.

Німецькі вчені запропонували лікувати травми і переломи марсіанських астронавтів за допомогою друку шкіри і кісток на 3D-принтері.

Вони продемонстрували друк шкіри, основою якої стала плазма крові людини. Весь процес проходив догори дриґом, щоб зімітувати умови низької гравітації.

Людську кістку вдалося надрукувати на 3D-принтері використовуючи стовбурові клітини і фосфат кальцію.

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– Перевезти всі необхідні медикаменти в умовах обмеженого простору і без того завантаженого космічного корабля неможливо. Ми пропонуємо 3D-друк, який допоможе відреагувати на невідкладні стани астронавтів, – розповів глава відділу конструкцій, механізмів і матеріалів ESA Томмазо Гідіні.

До слова, марсохід NASA виявив на Червоній планеті газ, який зазвичай виробляють живі організми.

Джерело: Cnet

Відео: European Space Agency, ESA