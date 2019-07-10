Компанія Nintendo представила ігрову платформу Switch Lite, яка використовується виключно для гри в портативному режимі.

Компанія Nintendo представила ігрову платформу Switch Lite, яка стане частиною лінійки Nintendo Switch, але використовуватиметься виключно для гри у портативному режимі.

Нова ігрова платформа буде приблизно на 20% меншою від свого попередника. Розмір екрану – 5,5 дюймів з роздільною здатністю 1280 х 720 пікселів.

У Nintendo Switch Lite також не буде контролерів, які відділяються від платформи, тому для гри в певні проекти потрібно придбати додаткові Joy-Сon.

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Ігрову платформу також не можна буде під’єднати до телевізора. На ній будуть доступні всі проекти для Nintendo Switch, на яких вказана можливість гри у портативному режимі.

Nintendo Switch Lite буде доступна 20 вересня 2019 року у трьох кольорах (сірому, жовтому і бірюзовому) за ціною у $200 (приблизно 5 165 грн). Точна ціна для України наразі невідома.

До слова, у липні 2019 року на ігрову платформу Nintendo Switch виходить кілька цікавих відеоігор.

Відео: Nintendo