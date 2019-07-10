Нещодавно компанія Торчин перезапустила лінійку гірчиць і повністю оновила дизайн упаковки. А ми ділимося з вами рецептами соусів, які урізноманітнять смак звичних страв.

У літній період відпочинок на природі користується особливою популярністю, до того ж розпочинається сезон свіжих овочів, фруктів і зелені. З’являється ще більше можливостей смакувати улюбленими стравами. І це відмінна нагода зібратися з сім’єю, друзями чи колегами на пікнік. Переважно на природі готують прості страви – свіжі салати, рум’яний шашлик або ж рибу чи сосиски на грилі.

Тому ми підготували для вас підбірку рецептів простих соусів і маринадів з додаванням гірчиці Торчин. Використовуйте їх, і звичні страви заграють новими смаковими барвами.

Компанія Торчин перезапустила лінійку гірчиць, покращивши їх рецептуру і змінивши дизайн. Завдяки новим технологіям під час приготування використовується ще більше гірчичного зерна. Це дозволяє не змінювати смак, але зробити його більш насиченим.

На полицях магазинів представлені такі види гірчиці:

Козацька гірчиця з гострим перцем – для справжніх українських козаків, спробуйте з традиційними українськими стравами, а ще краще – намастіть трішки на чорний хліб і додайте сала з часником і цибулею.

– для справжніх українських козаків, спробуйте з традиційними українськими стравами, а ще краще – намастіть трішки на чорний хліб і додайте сала з часником і цибулею. Баварська гірчиця створена із трьох видів зерна та має легкий присмак карамелі. Рекомендується вживати з баварськими ковбасками, сосисками та м’ясом.

створена із трьох видів зерна та має легкий присмак карамелі. Рекомендується вживати з баварськими ковбасками, сосисками та м’ясом. Міцна гірчиця з часником та перцем – справжній бум гострих смаків та ароматів, додавайте до щойно приготованого м’яса, риби чи ковбасок.

– справжній бум гострих смаків та ароматів, додавайте до щойно приготованого м’яса, риби чи ковбасок. Американська гірчиця – м’який та приємний смак, що доповнить страви американської кухні: бургери, сендвічі, хот-доги, картоплю фрі.

– м’який та приємний смак, що доповнить страви американської кухні: бургери, сендвічі, хот-доги, картоплю фрі. Діжонська гірчиця – це ніжний присмак з міксом спецій, що підходить для свіжих салатів.

Окрім них, з’явилися новинки:

Лимонна з медом – м’який і ніжний смак з нотками цитрусових. Чудово поєднується з рибою і свіжими салатами.

Пікантно-гостра гірчиця з паприкою додасть перчинки з солодкими нотками до звичних страв, підходить до м’яса на грилі, смажених сосисок чи курятини.

Компанія не змінює інгредієнтів для приготування гірчиці, саме тому вона зберігає свій звичний смак. На нових упаковках зображені компоненти, з яких виготовлена конкретна гірчиця. Переважно це прості та знайомі продукти, які можна знайти на кожній кухні: куркума, часник, мед, паприка, імбир, лимон та інші.

Кожна гірчиця має свої смакові особливості та по-різному може доповнювати страву чи соус.

Солодкий гірчичний соус барбекю (4 порції)

Інгредієнти:

гірчиця Торчин Пікантно-гостра – 150 г;

соєвий соус – ½ чайної ложки;

яблучний оцет – 1 склянка;

цукор – ½ склянки;

соус табаско – за смаком;

чілі-пудра – 2 ст. ложки;

білий мелений перець – 1 ст. ложка;

чорний мелений перець – 1 ст. ложка;

червоний мелений перець – ¼ чайної ложки;

вершкове масло – 2 ст. ложки;

соус табаско – ½ чайної ложки.

У невеличкій посудині змішати оцет, гірчицю Торчин Пікантно-гостру, цукор, чілі-пудру, табаско, чорний, червоний і білий перець. Довести суміш до кипіння і на маленькому вогні готувати протягом 10 хв. Після цього додати вершкове масло і соєвий соус

Абрикосова гірчиця (4 порції)

Інгредієнти:

яблучний оцет – 1/4 склянки;

гірчиця Торчин Козацька – 300 г;

абрикосовий джем – 1 склянка.

Змішати гірчицю Торчин Козацьку, абрикосовий джем і яблучний оцет. Готувати на середньому вогні, довести до кипіння. Після цього готувати 5 хв на маленькому вогні, постійно помішуючи. Охолодити до кімнатної температури і подавати до м’яса.

Соус чудово поєднується зі свининою і шинкою.

Часниково-гірчичний маринад для м’яса і риби (4 порції)

Інгредієнти:

гірчиця Торчин Міцна – 2 чайні ложки;

часник – 8 зубчиків;

оливкова олія – 1 ст. ложка;

сіль – 1,5 чайної ложки;

лимонна цедра – ½ чайної ложки;

чорний мелений перець – ½ чайної ложки.

Подрібнити часник. Змішати подрібнений часник, гірчицю Торчин Міцну, сіль, оливкову олію, лимонну цедру та перець. Натерти м’ясо чи рибу соусом і залишити маринуватися на деякий час.

Соус для салату (4 порції)

Інгредієнти:

часник – 4 зубчики;

гірчиця Торчин Лимонна – 2 ст. ложки;

лимонний сік – 4 ст. ложки;

яєчні жовтки – 4 шт.;

вустерський соус – 2 ст. ложки (за бажанням);

оливкова олія – 9 ст. ложок;

винний оцет – 2 ст. ложки;

соус табаско – за смаком;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком.

Спочатку часник потрібно подрібнити, додати до нього сіль і гірчицю Торчин Лимонну. Додати сирі яєчні жовтки та лимонний сік і перемішати все разом. Налити до суміші оливкову олію і вустерський соус. Додати перець і перемішати.

Медово-гірчична заправка для салату (1 порція)

Інгредієнти:

мелений мигдальний горіх – 3 ст. ложки;

апельсиновий сік – 2 ст. ложки;

гірчиця Торчин Лимонна – 1 ст. ложка;

мед – ½ ст. ложки;

оливкова олія – 1 ст. ложка;

часник – ½ чайної ложки;

вода – 3 ст. ложки;

сіль – за смаком.

Додати в блендер мигдаль, воду, мед, гірчицю Торчин Лимонну та оливкову олію. Подрібнити часник і додати до загальної суміші. Збити всі інгредієнти до однорідної консистенції, посолити за смаком.

Гірчиця ще здавна була однією з обов’язкових страв на столі в Україні. Вона поєднується майже з усіма традиційними стравами як української кухні, так і стравами інших країн. До того ж це простий і бюджетний спосіб урізноманітнити смак їжі та додати їй особливої пікантності. То ж вирушайте на кухню і радуйте своїх близьких смачними соусами з додаванням гірчиці Торчин.