Найбільший музичний фестиваль Atlas Weekend 2019 відбувається у Києві на ВДНГ і триватиме шість днів – з 9 до 14 липня.
Розклад Atlas Weekend 2019 готовий і вже можна планувати час відвідування фестивалю, щоб не пропустити виступи улюблених виконавців.
Всі локації Atlas Weekend будуть відкриті для відвідувачів щодня з 12.00.
Квитки на фестиваль дорожчають з оголошенням нових хедлайнерів, але перший день незмінно залишається безкоштовним.
Читайте: Хедлайнери Atlas Weekend 2019: топ-виконавці фестивалю
Факти ICTV зібрали найповніший розклад Atlas Weekend 2019.
11 липня
12 липня
13 липня
14 липня
Раніше Факти ICTV писали, що купити квитки на Atlas Weekend 2019 можна до 10 липня.
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