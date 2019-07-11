Яким буде 11 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День підходить для творчих справ. Добре займатися духовними практиками, отримувати знання і ділитися досвідом.

До вирішення питань і в комунікаціях краще походити аргументовано, вислуховуючи іншу точку зору і можливі варіанти.

Агресія і нападки не бажані. Хоча у другій половині дня, цілком можливо, проявлятиметься бажання лідирувати і досягати свого напористими діями і словами.

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Цю енергію сприятливо спрямувати на досягнення цілей, для цього буде цілком достатньо і рішучості, і дисциплінованості.

Також день сприяє соціальним контактам, добре зустрічатися з друзями, а вечірній час можна провести з коханими людьми і запланувати романтичну зустріч.

Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас.

Несприятливо: початок поїздок і подорожей.

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