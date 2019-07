На вихідних кияни продовжать фестивалити на Atlas Weekend або зможуть відвідати інші заходи. Куди піти в цей вікенд – розкажуть Факти ICTV.

Кияни можуть відвідати пляжний маркет або концерт музичного проекту харків’янина Сергія Онищенка Make Like a Tree.

Можна сходити на виступ оперної співачки з Японії або вирушити на вже звичний Atlas Weekend і отримати всі розваги в одному місці.

Факти ICTV зібрали найцікавіші події.

Atlas Weekend 2019

10-14 липня

ВДНГ

Квитки: 1450 – 3500 грн

Четвертий рік поспіль Atlas Weekend радує українських меломанів своїми потужними привозами.

Фестиваль проходить традиційно на ВДНГ. На святі музики вже виступили Софія Ротару, Black Eyed Peas, Little Big, Netta, Latexfauna та інші.

Але список виконавців ще великий – Liam Gallgher, The Chainsmokers, Сплін, The Subways, The Vaccines – всіх їх можна буде побачити і почути на Atlas Weekend.

Як завжди, крім музики, на фестивалі є фудкорди, фотозони, атракціони та інші розваги.

Асука Учіда

Кирха Святої Катерини

13 липня, 18.00

Вартість: 200-300 грн

Оперна співачка, модель, неймовірної краси і таланту дівчина з Японії – це Асука Учіда, яка встигла заспівати майже у всіх головних концертних залах світу. Північна Америка, Європа, Азія, Близький Схід – Карнегі-Холл, Лінкольн-центр, Міжнародний інститут вокальних мистецтв, Королівська філармонія Ліверпуля.

Серед настільки відомих майданчиків незабаром опиниться київська Кірха Святої Катерини, у якому дівчина з сопрано виконає твори Шумана, Шопена, Ліста, Рахманінова, Гуно і Гершвіна.

Акомпанувати японській співачці на фортепіано буде український музикант Денис Яворський.

Bria Blessing & ShockolaD

Caribbean Club

13 липня, 19.00

Вартість: 190-690 грн

Якщо раніше українські таланти мріяли перетнути океан, дістатися до американської країни мрій та здобути славу, то Брія Блессінг зробила все навпаки – народилася в Техасі, а вже потім переїхала до України, де взяла участь у четвертому сезоні Голосу країни.

Американська співачка з українською душею, як люблять казати про Брію журналісти, вирішила об’єднати зусилля у проекті Ivasyuk з не менш цікавим вітчизняним проектом ShockolaD.

Результат їх співпраці змусить зануритися в ностальгію, тому що 13 липня ви почуєте легендарні композиції Володимира Івасюка в незвичайному джазовому аранжуванні: Червона Рута, Я піду в далекі гори, Водограй і багато інших, добре знайомих і таких чарівних.

Make Like a Tree

ПБК

13 липня, 20.00

Музичний проект харків’янина Сергія Онищенка, основна ідея якого в тому, що вся музика створюється і записується пыд час подорожей по різних куточках планети.

У записах і виступах беруть участь музиканти з різних міст і країн. У проекту немає постійного складу, тому кожен концерт проходить з новими учасниками і може перетворити Make Like a Tree як в дует, так і в досить великий імпровізуючий ансамбль.

На концерті відбудеться презентація альбому Mothernight в записі якого взяли участь музиканти з 10 різних країн.

Пляжний маркет

13–14 липня, 10.00 – 21.00

Десятинна, 12

Вхід вільний

Незабаром в Україні знову будет тепло. Всі. Свої вирішили провести маркет, де буде представлено одяг для відпочинку.

Пляжний маркет 13-14 липня – це легкий одяг з натуральних матеріалів, пляжні капелюшки та сумки, літнє взуття та купальники.

І чоловіки, і жінки знайдуть все для комфортної відпустки.

