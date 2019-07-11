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Погода в Україні на 11 липня (КАРТА)

В Україні 11 липня очікуються дощі по всій території країни.

Погода в Україні на 11 липня (КАРТА)

У всіх областях України 11 липня варто очікувати короткочасні дощі.

Температура повітря на заході та півночі від 17° до 21°, а вночі від 10° до 14°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 11 липня

У центральних та східних областях стовпчики термометрів покажуть від 19° до 23° вдень та від 10° до 14° вночі.

На півдні вдень від 11° до 25°, а вночі – від 12° до 16°.

До слова, погода у липні буде теплою із середньодобовою температурою 20-24°.

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