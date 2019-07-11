В Україні 11 липня очікуються дощі по всій території країни.
У всіх областях України 11 липня варто очікувати короткочасні дощі.
Температура повітря на заході та півночі від 17° до 21°, а вночі від 10° до 14°.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 11 липня
У центральних та східних областях стовпчики термометрів покажуть від 19° до 23° вдень та від 10° до 14° вночі.
На півдні вдень від 11° до 25°, а вночі – від 12° до 16°.
До слова, погода у липні буде теплою із середньодобовою температурою 20-24°.
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