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Факти / Lifestyle

Розклад на 11 липня Atlas Weekend 2019

У Києві триває Atlas Weekend 2019. Розклад третього дня фестивалю публікують Факти ICTV.

расписание атлас викенд 11 июля

Atlas Weekend 2019 триває і хедлайнером другого дня фестивалю стане група The Chainsmokers.

Також 11 липня на Atlas Weekend виступлять The Vaccines, Sinoptik, Everlast, Станция мир та інші.

Читайте: Розклад на 10 липня Atlas Weekend 2019

Факти ICTV публікують повний розклад виступів Atlas Weekend на 11 липня.

Раніше Факти ICTV публікували найповніший розклад Atlas Weekend 2019.

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