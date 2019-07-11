Запуск ракети-носія Vega з військовим супутником, який двічі переносили, провалився.

Компанія Arianespace провалила запуск ракети-носія Vega з військовим супутником Об’єднаних Арабських Еміратів Falcon Eye 1.

Невдалий запуск було здійснено 10 липня з космодрому Куру. Про неуспіх місії стало відомо через чотири хвилини після старту. Уже приблизно через дві хвилини після пуску ракета-носій серйозно відхилилася від траєкторії, пояснили у компанії.

Перед аварією запуск Vega, який було заплановано на 6 липня, двічі відкладався.

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У Arianespace висловили вибачення клієнтам за втрату вантажу.

Нагадаємо, 24 травня SpaceX запустила ракету Falcon 9 із супутниками Starlink, призначеними для роздачі інтернету.

Фото: Rocket Rundown