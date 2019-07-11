PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Вихідні у липні: скільки днів відпочиватимуть українці

Скільки днів відпочиватимуть українці у липні 2019 року – у матеріалі Фактів ICTV.

Вихідні у липні: скільки днів відпочиватимуть українці

У липні 2019 року немає великих державних і церковних свят, тому і не буде додаткових вихідних.

У липні українці відпочивають всього вісім днів: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.

Читайте: День батька 2019 з ICTV: як пройшло святкування на ВДНГ

Серед православних свят в липні 2019 року можна виокремити День Петра і Павла (12 липня) і Різдво Предтечі і Хрестителя Господнього Івана (7 липня).

Раніше Факти ICTV публікували календар свят на липень.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка