11 липня на ВДНГ проходить третій день музичного фестивалю Atlas Weekend 2019. Які виконавці подарували неймовірні емоції відвідувачам – читайте в матеріалі.

11 липня на музичному фестивалі Atlas Weekend 2019 виступили The Vaccines, Sinoptik, Everlast, Станция мир та багато інших популярних виконавців.

Хедлайнером третього дня фестивалю став американський гурт The Chainsmokers.

На West Stage о 16.30 публіку запалював український гурт KADNAY. Під виступ хлопців відвідувачі фестивалю активно танцювали під сценою та насолоджувалися музикою.

Паралельно з українськими виконавцями на East Stage запалював ще один український рок-гурт Sinoptik, який грає альтернативний рок. На Atlas Weekend хлопці вже не вперше, тому як розважати публіку їм вже добре відомо.

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О 22.00 на East Stage вийшов Everlast – американський реп-виконавець, який у своїй музиці зумів поєднати елементи року, блюзу та хіп-хопу. Користувачі мережі не втомлювалися дякувати улюбленому виконавцю за дивовижний вечір.

По-справжньому запалати публіку вдалося хедлайнерам вечора – гурту The Chainsmokers. Їхній виступ багатьом запам’ятається не лише запальними танцями, а й світловим шоу на сцені. Користувачі нарекли їхній виступ просто космічним.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували повний розклад Atlas Weekend 2019.