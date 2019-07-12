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Факти / Lifestyle

Астрономи знайшли навколо чорної діри аномальний диск

Телескоп Hubble виявив надмасивну чорну діру, яка оточена тонким диском, чого не повинно бути.

Чорна діра

За допомогою телескопа Hubble астрономи виявили на відстані 130 млн світлових років надмасивну чорну діру, яка оточена тонким диском. На думку вчених, вона не повинна існувати.

Диск чорної діри складається зі сміття і газу, водночас її гравітаційне поле захопило недостатню кількість матеріалу.

Зазвичай так званий акреційний диск утворюється у “ситих” чорних дір, тому астрономи вважають, що тут його не повинно бути.

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Зазначений тонкий диск, який рухається зі швидкістю 10% від світлової, руйнує сучасні уявлення вчених про чорні діри.

До слова, NASA опублікувало фото, на яких можна побачити весь шлях Сонця під час сонячного затемнення.

Джерело: Cnet

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