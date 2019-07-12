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Факти / Lifestyle

Бари, сцени та кемпінг: карта Atlas Weekend 2019

9 липня в Києві стартував музичний фестиваль Atlas Weekend 2019. На шестиденне свято до столиці приїдуть тисячі меломанів з усієї України.

карта Atlas Weekend 2019

Atlas Weekend 2019 проходить традиційно на ВДНГ з 9 по 14 липня.

На фестивалі будуть представлені різні атракціони, фуд-корт, басейн, бюті-зона, кемпінг, а також безліч сцен.

Читайте: Хедлайнери Atlas Weekend 2019: топ-виконавці фестивалю

На території буде басейн, біля якого можна позасмагати, якщо дозволить погода.

Також відпочити від активностей можна в лаундж-зонах або барах.

Організатори підготували карту Atlas Weekend 2019, яка допоможе спланувати всі дії і не блукати в пошуках потрібних локацій.

Раніше Факти ICTV публікували найповніший розклад Atlas Weekend 2019.

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