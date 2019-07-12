День святих апостолів Петра і Павла завжди святкують 12 липня. Про його традиції, звичаї та заборони розкажуть Факти ICTV.

День Петра і Павла завершує Петрів піст, хоча саме свято не входить до числа пісних днів.

Традиції на Петра і Павла

Наші предки колись ретельно готувалися до цього свята – прибирали у хатах, прикрашали ікони рушниками.

Зранку обов’язково йшли до церкви. Оскільки святий Петро був рибалкою, у нього просять удачі у риболовлі.

А от апостолу Павлу моляться про процвітання бізнесу.

Петро й Павло вважалися також покровителями скотарів, тому до свята для пастухів обов’язково пекли мандрики із сиру.

Заведено було запрошувати гостей на вечерю, адже 12 липня закінчується Петрів піст.

Колись на Петрівку влаштовували ярмарки з торгами, народні гуляння з танцями і піснями.

У цей день дівчата ворожили на суджених. Навколо них ходили хлопці, зав’язавши їм очі. Якщо дівчина вгадувала свого обранця – пара незабаром одружиться.

Існував також звичай вмиватися з трьох джерел або ключів, бо одним із атрибутів апостола Петра є ключі – знак того, що саме він відкриває праведникам ворота до раю.

Існувало повір’я, що у цей день до наступної весни на дні водойм засинають русалки, які бродять на землі з Трійці.

Заборони у свято

Передусім, під забороною важка праця – прибирання, робота на городі, прання, шиття тощо.

Не варто сваритися або бажати комусь поганого – бо весь негатив повернеться назад потрійною силою.

На свято не можна ходити до лісу, бо всі звірі в цей час дуже агресивні.

Купання також під забороною. Вважається, що духи води можуть забрати людину в жертву.

12 липня забороняється одружуватись закоханим парам.

Раніше Факти ICTV писали про історію Дня Петра і Павла, а також про звичаї, пов’язані зі святом.