12 липня свято – День фотографа. Про історію професійного свята фотомитців – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

День фотографа щорічно відзначають 12 липня. Це свято проголосив сам Папа Римський, оскільки свята Вероніка вважається покровителькою фотографії.

Вероніка – християнська свята. Легенда каже, що коли засуджений на мученицьку смерть Ісус Христос ішов на гору Голгофу, згинаючись під вагою свого хреста, спотикаючись і падаючи, у Хресній дорозі його супроводжував натовп.

А коли виснажений Ісус впав в черговий раз під вагою хреста, зглянувшись над Спасителем, до нього підбігла жінка, відома під ім’ям Вероніка і, напоївши його водою, подала йому шматок тканини, щоб обтерти обличчя.

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Коли вона прийшла додому то побачила, що на тканині закарбувався святий лик Спасителя, справжній образ Ісуса.

Через дві тисячі років, коли була винайдена фотографія, Папа Римський затвердив день Святої Вероніки як день фотографа.

Відзначати день фотографа 12 липня було вирішено ще й тому, що 12 липня 1854 року народився Джордж Істман – засновник компанії Kodak, який зробив фотографію доступною для усіх.

Нагадаємо, нейромережа DeepNude після обробки фотографії одягненої людини видає голе зображення.